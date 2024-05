CARNET ROSE - Bienvenue à Elsa

Elsa THEROU est née le 7 mai à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant de Charlène BIARD après Luca, 11 ans, et Nina, 9 ans, et le premier enfant de Pierre THEROU. La maman est assistante dentaire et le papa est fondeur. La famille réside à Saint-Marcel. Info-Chalon adresse ses félicitations aux parents et ses meilleurs vœux de bonheur au bébé !