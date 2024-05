Élections européennes 2024 : Les Insoumis du 71 organisent leur dernière ligne de campagne

À moins d'un mois du scrutin du 9 juin pour les élections européennes, les militants Insoumis n'ont qu'un objectif : convaincre les électeurs et les électrices de voter pour la liste d'Union Populaire conduite par Manon Aubry et montrer les combats concrets que les députés insoumis mèneront au Parlement européen :

• Lutte contre les traités de libre échange qui sont à la fois une folie démocratique et sociale, en instaurant une concurrence déloyale pour nos agriculteurs;

• Lutte contre les politiques d'austérité qui détruisent nos services publics et notre protection sociale ;

• Lutte contre le marché de l'énergie qui fait exploser nos factures ; comme l’a dit une députée insoumise : «Le 9 juin, le bulletin de vote de la liste Union Populaire conduite par Manon Aubry … c'est le prix de notre facture d'électricité de demain !»

• Exigence d'un cessez-le-feu durable et permanent à Gaza, lutte pour la reconnaissance de l'État de Palestine et pour la solution à deux états au Proche Orient.

Les Insoumis ont consacré le mois d'avril à l'organisation de 60 réunions publiques partout en France. En Saône-et-Loire, elle s'est déroulée le 10 avril, avec le candidat de l'Union Populaire 71, Grégory Perche et en présence de deux députées insoumises, Aurélie Trouvé (Seine-Saint-Denis) et Sarah Legrain (Paris).

Le mois de mai devrait connaître une accélération de leur campagne et les quatre semaines qui viennent devraient être déterminantes : des actions nationales d'envergure sont prévues, avec quelques grands meetings (Paris le 25 mai, Besançon le 27 mai ou Toulouse le samedi 1er juin par exemple), mais aussi une série de «caravanes populaires» partout en France pour aller rencontrer les gens et discuter de leurs préoccupations.

Les européennes se caractérisent par leur taux d'abstention très important. Le taux moyen d'électeurs absolument sûrs d'aller voter est de 60 % et, pour l'instant, seuls 45 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont prévu de voter (en date de début mai) : la stratégie de campagne dans cette dernière ligne droite repose donc sur la nécessité de mobiliser les électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2022.

C'est pourquoi les Insoumis de Saône-et-Loire ont décidé de consacrer tous leurs efforts à aller à la rencontre de milliers de gens, à frapper à leur porte, pour les écouter, les interroger et leur proposer de donner à la liste Union Populaire LFI conduite par Manon Aubry, «la force de tout changer».

Du 28 Mai au 7 juin, ils vont animer une caravane populaire qui va se déplacer chaque jour dans un quartier et dans une ville du département.

En dix jours, ils espèrent pouvoir rencontrer en direct et au plus près de leurs vies et de leurs préoccupations au moins 2500 personnes et sans doute plus en Saône-et-Loire.

Voici les dates et lieux de la caravane populaire La France Insoumise (LFI) en Saône-et-Loire :

Mardi 28 Mai : Quartier des Prés Saint-Jean (Chalon-sur-Saône)

Mercredi 29 Mai : Caravane nationale dans le quartier des Gautriats (Mâcon)

Jeudi 30 Mai : Marché du Stade et quartier des Clairs Logis (Chalon-sur-Saône)

Vendredi 31 mai: Marché et quartier de Saint-Pantaléon (Autun)

Samedi 1er juin : Chagny

Dimanche 2 juin : Quartier de La Brierette (Digoin)

Lundi 3 juin : Quartier de La Molette (Le Creusot)

Mardi 4 juin : Quartier Le Plessis (Montceau-les-Mines)

Mercredi 5 juin : Marché Bio et quartier Aux 7 fontaines (Tournus)

Jeudi 6 juin : Cluny

Vendredi 7 juin : Mâcon

(Photos gracieusement fournies par Sylvie Hérody)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati