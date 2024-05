JAZZ A COUCHES ... 37e du nom... arrive à grands pas !

L'un des moments les plus attendus de l'été sur le secteur avait donné rendez-vous chez Lyonel Leconte Terroirs&Millésimes rue de Strasbourg pour la présentation officielle du programme de cette 37e Edition. Toute l'équipe réunie autour de Céline, Philippe, Gérard, Daniel, Myriam, Isabelle, Laëtitia, Franck et Stéphane vous a concocté une programmation toujours très ecclectique et bien séduisante.

Notez bien les 3,4,5 et 6 juillet à Couches !

A compter de ce jeudi, il suffira de vous rendre sur le site de https://www.jazzacouches.fr/ et vous bénéficierez en avant-première des premières places commercialisées. Avec des jauges relativement réduites, le festival de Couches permet une proximité avec les artistes quasi inégalée pour un tel événement. Depuis près de 4 décennies, le festival déniche des sons, des talents, devenus au fil du temps de vraies références dans l'univers du jazz et du blues.

Pour l'ouverture le mercredi 3 juillet.. les honneurs reviendront à l'un des fondateurs de l'événement, Franck Tortiller accompagné d'Alexadra Lehmler. Un duo sensible qui devrait séduire par sa légèreté, de quoi donner le ton de cette saison qui s'annonce savoureuse. A 21h30, ce sera au tour du Big Band de Couches de s'élancer, dans sa grande largeur. Excusez du peu mais 26 musiciens au moins seront sur scène. Un moment qui s'avère déjà comme l'un des moments marquants de l'édition 2024.

Jeudi soir, place au Blues Rock avec Lo Bianco, Virgile Jondot et Romain Pascault, un trio Dijonnais qui devrait vous faire vibrer dans leur univers du blues, et un subtil mélange de rock et de soul-funk. Willie Dixon, Skip James, Chester Burnett, Muddy Waters et tant d'autres devraient résonner sous le chapiteau de la zone de loisirs Henri Lévitte à Couches à partir de 20h.

A 21h30, c'est au tour du guitariste, bluesman irlandais, Johnny Gallagher d'entrer en lice. Une vraie de gueule de druide celtique et à la clé une soirée aux sons d'Eric Clapton, Pink Floyd ou encore Jimmy Hendrix. A cela vous rajoutez de la Country, des intonations irlandaises et écossaises, le cocktail devrait susciter l'engouement.

Vendredi une soirée à ne pas rater !

Avis à celles et ceux qui n'y connaissent rien mais qui veulent faire le grand plongeon dans Jazz à Couches, la soirée de vendredi est à plébisciter avec notamment à 22H15, Robin McKelle. Ella Fitzgerald revisitée par une grande artiste, la soirée se promet grandiose. Bien plus qu'un hommage à la grande Ella, Robin McKelle est une vraie interprète avec à la clé le plaisir des yeux et des oreilles.

Pour la dernière soirée... le samedi 6 juillet s'annonce lui aussi dense

Ouverture de la journée dès 16H30 avec une toute petite jauge qui affiche quasiment complet. Si ce n'est pas le cas, il ne faudra pas trainer ! Christophe Monniot et Didier Ithursarry seront aux commandes pour un hymne à l'amour, avec le vignoble du Couchois en guest-star.

A 20H30, place au quartet incarné par Pierre Genin, Aurélien Joly, Vincent Girard et Clément Drigon pour une alliance de sonorités bien sympathiques, une vraie pépinière bourguignonne dont la région regorge, et qui annonce un joli futur. A découvrir.

Enfin à 22H15, place à Trok Gurtu... et une présence scénique dont la réputation n'est plus à démontrer. Un cocktail musical de musiques du monde agrémenté d'un vrai show.

Mais aussi du off tout au long du festival

Les jeunes talents seront à l'honneur dès le jeudi 4 juillet à 18h avec le School Band Chalon Bourgogne. La relève des jeunes musiciens sera sur scène avec en fer de lance, le savoir-faire du conservatoire de Chalon sur Saône.

Vendredi à 17h, place au quartet Rock de Tangerine Spleen, qui devoilera ses compositions originales. Un baptême de feu qui mérite une réelle attention avant de céder la place à 18H sur la Place de la République à Atma... Une jeunesse musicale et locale à porter.

Laurent Guillaumé

