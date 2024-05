La CCI Côte d'Or/Saône et Loire se mobilise en soutien aux buralistes

Ce fonds est une aide financière accessible à tous les buralistes qui souhaitent donner un nouvel élan à leur activité en diversifiant leur offre de produits et de services et en réalisant des aménagements extérieurs et intérieurs attractifs et performants. Les Chambres de commerce et d’industrie et la Confédération nationale des Buralistes collaborent depuis 2019 à la diversification d’activités des bureaux de tabacs pour qu’ils deviennent des commerces d’utilité locale. En juin 2023, elles ont signé le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2027 dans le cadre du plan de transformation de la profession avec l'idée d'accompagner 10 000 buralistes d'ici 2027.

En présence de Philippe ROUBALLAY, Président de la Délégation de Saône-et-Loire de la CCI, Fabienne AOUIDAT, Présidente de la Fédération des Buralistes de Côte-d’Or, et M. Teixeira, buraliste représentant la Présidente de la Fédération des Buralistes de Saône-et-Loire, la CCI Côte-d’Or, la CCI Côte-d’Or / Saône-et-Loire et les deux Fédérations de buralistes de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire ont décidé d’engager un partenariat pour accompagner les buralistes des deux départements dans leur transformation en les aidant à réinventer leur point de vente et à intégrer de nouvelles offres et prestations adaptées à leur environnement.

Concrètement en quoi ça consiste ?

Cette aide est destinée à financer les investissements permettant de faire évoluer le bureau de tabac en un commerce de proximité, d’utilité locale, capable de se transformer pour être plus attractif et proposer une offre plus large de produits et de services.

La transformation des débits de tabac invite à proposer à une clientèle plus large (seniors, touristes, jeunes adultes...) de nouveaux produits comme des produits de snacking, d’épicerie, de produits high tech, de café à emporter... ou de nouveaux services comme l'ouverture de compte bancaire, le retrait de colis ou pourquoi pas la vente de billets de train. Cette subvention est également destinée à financer les actions permettant de rénover le lieu, d’améliorer l’esthétique intérieure et extérieure du point de vente dans l’idée de créer un lieu de proximité et de convivialité, surtout en milieu rural.

Le coût de l’audit est pris en charge à 100 % par le fonds de transformation des buralistes dès lors que le débitant de tabac s’engage à réaliser des travaux de modernisation. Dans le cas contraire, l’audit est remboursé à hauteur de 50 %.

À l'issue de l'audit, le buraliste, épaulé par la Confédération, dépose son dossier auprès des douanes pour instruction de sa demande. S’il est accepté, le buraliste pourra percevoir une subvention de 30 % à 50 % du montant de son projet dans la limite de 33 000 euros.