Nuit européenne des musées samedi 18 mai 2024 de 20h à minuit : Découvrez le programme du musée N. NIEPCE

Art’Gentik, photographie et danse par la compagnie MehDia

Art'GentiK / création en cours / direction artistique et chorégraphie : Mehdi Diouri

Le chorégraphe Mehdi Diouri vous présente un extrait de sa nouvelle pièce « Art'GentiK ». Une création qui met à l'honneur deux dimensions créatives et artistiques inhérentes à Chalon-sur Saône, ville dont il est originaire : la photographie et la danse. Ici, il interroge l'objet, l'appareil photo mais aussi l'art de photographier. À l’heure du numérique qui « banalise » cette pratique et la rend quotidienne, chacun devient photographe et photographié. Ces rôles s’inversent, s’alternent et se confondent, de la même façon que se succèdent spontanéité, naturel et mise en scène. C'est une création qui nous fredonne une rencontre, celle de ses interprètes. Elle interroge la capacité à transformer et être transformé au contact de l’image. Art'GentiK, ou créer un reflet, un écart, une fixation sur le temps. à 20h30, 21h15, 22h et 22h45 déambulation dans le musée, durée 20 min

Prenez la pose en studio

À la mode de Charles-Édouard GIL !

Dans un studio mis à votre disposition, à la lumière travaillée et typée « mode », et devant l’objectif du photographe Charles-Édouard GIL, prenez la pose et incarnez un temps donné le mannequin chargé de valoriser le vêtement. Charles Édouard GIL est un photographe de mode et de publicité qui travaille pour de nombreux magazines et grandes marques internationales. Sa jeunesse passée aux Caraïbes lui apporte une sensibilité et originalité singulière. Depuis 2008, après de solides études en photographie, il côtoie de grandes marques Françaises. Son style en mode et beauté lui permettra d’obtenir plusieurs distinctions. En continu de 20h à 23h30 dans le musée

Portraits à la une ! avec la Société des amis du musée Nicéphore Niépce

Dans un studio mis à votre disposition et devant l’objectif des photographes de la Société des amis du musée Nicéphore Niépce, venez vous amuser en posant avec des « unes » de magazines de mode ou d’actualité reproduites à partir des collections du musée. Le portrait figurant sur la couverture du magazine choisi prendra la place de votre visage et sera complété par votre posture. Ne faites qu’un(e) avec le portrait en une du magazine ! En continu de 20h à 23h45 dans la cour du musée

Expositions temporaires / Derniers jours

Profitez de la soirée pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires Paysage(s) Fresson(s) et Sacha. En continu de 20h à 00h.