Ne manquez pas l'occasion - 600 nouvelles places mises en vente pour assister aux représentations des Etoiles au Château

Après le succès de la première édition, Les Étoiles au Château auront le plaisir de clore leur saison au Château de Digoine les 14 et 15 septembre 2024.



Le Château de Digoine, également appelé La Perle du Charolais, et ses jardins constituent l’un des plus authentiques et prestigieux exemple d’architecture et de paysages du XVIIIe siècle. Jean-Louis Remilleux, l’actuel propriétaire s’attache à lui rendre son éclat d’autrefois et met à disposition ce lieu pour l’association.

Jusqu’à 2 600 spectateurs sont attendus pour assister aux 2 représentations données en septembre devant la magnifique façade flanquée de ces deux imposantes tours. Un événement organisé avec le soutien du Département de Saône-et-Loire.

L'association Hugo Marchand pour la Danse a été créée afin d’offrir des spectacles d’exception accessibles à tous, au tarif unique de 13€ et faire des lieux emblématiques du patrimoine local, des acteurs vivants de la culture, en les transformant le temps d’un week-end en sublime écrin pour les danseurs de l’Opéra de Paris. Pour permettre au plus grand nombre de découvrir la beauté et la richesse de la danse classique et contemporaine, 7 artistes d’exception investissent désormais avec Hugo Marchand, plusieurs fois par an, les cours et jardins de nos châteaux français.

Le programme détaillé sera annoncé ultérieurement sur : www.hugomarchandpourladanse.org

600 places seront de nouveau mises en vente sur le site d’Hugo Marchand à compter de ce jeudi 23 mai.

Durée du spectacle 1h20