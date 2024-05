Saint Denis de Vaux : à l’Evêché le public est entré en communion avec Frasiak.

Qui est Eric Frasiak ?

Né à Sedan dans le nord du département des Ardennes, Éric a grandi en écoutant Ferré, Lavilliers, Béranger. Au départ, c’est ce dernier qui va le plus l’inspirer dont il reprend les chansons dans les bals. Il se met très vite à écrire et composer et se consacrera à sa seule passion : la chanson. La chanson, c’est son art de vivre ; les thèmes, les mots, comme il le dit lui-même, lui viennent des évènements, de la vie, des choses vraies, de celles qui touchent et emportent. Éric Frasiak passe de la révolte à la poésie toujours avec une pointe d’humour et d’émotion qui ne laisse personne indifférent. Il a la langue bien pendue et n’hésite pas un seul instant dans ses chansons à égratigner les quidams du monde entier.

C’est en octobre 2003 avec l’album « Repartir à Zéro » qu’il renait après de nombreuses péripéties. Il a surtout été marqué par les périodes de confinement qui ont laissé des marques indélébiles d’individualisme.

Le concert à l'Evêché

Un concert d’environ 2 heures de communion entre le public présent ce dimanche après-midi à l’Evêché de Saint Denis de Vaux et Éric Frasiak accompagné de son fidèle compagnon de route Benoît Dangien au clavier depuis une douzaine d’années.

La route, le chanteur la connait bien et la parcourt de la Belgique en passant par la Suisse, le Québec…, d’une salle à l’autre mais à chaque fois comme à l’Evêché, le public est conquis. Certains ont fait le déplacement depuis le nord de la France, d’autres l’ont découvert pour la première fois, tous sont repartis enchantés de cette soirée par la voix de ce maitre enchanteur qui jongle avec les mots où parfois le « Trop de mots dans mes chansons » fait la différence et amène l’auditoire à faire des voyages de la vie à travers ses titres comme : « Un Z à mon nom, Un gros con, Trop de mots dans mes chansons, Sous mon Chapeau, Non-essentiels, M. boulot, Chat… ».

Le public reprend en cœur les chansons qu'il connait, un peu comme dans une réunion familiale où, coiffé de son chapeau à bord rond, l’un des convives entraine l’assemblée dans son sillage musical.

Ce concert a été organisé par Christian et Annie Boda de l’Association des Amis de l’Evêché Jean Rolin. Ils font merveilleusement revivre ce vieux bâtiment du XIIIème siècle par des concerts et des animations culturelles.

Éric Frasiak est peu connu sur les ondes, pourtant il mérite d’être entendu, lui qui défend la cause animale, notre planète et par là même les hommes ! Des chansons vraies à écouter sans modération, histoire de se remettre en question.

C.Cléaux

Pour suivre Éric Frasiak sur son site : https://frasiak.com/