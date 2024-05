Cérémonie de remerciements aux bénévoles du Challenge Louis Brailly

Plus de cent bénévoles invités!

Mercredi 22 mai 2024, à 18h15, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône avait lieu la réception donnée en l’honneur des bénévoles du Challenge Louis Brailly.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale Délégué aux grands équipements sportifs, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée aux associations sportives, d’ Annie Couson, Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, de Gilles Véchambre, Directeur des sport de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de Bernard Lecuelle, Président du RTC assisté de Jean Yves Mazué (secrétaire), Mathilde Simonato (Trésorière), Gaël Bonnin (Communication)… et de nombreux bénévoles qui ont participé au Challenge Louis Brailly.

Extrait du discours de Gilles Platret : « C’est un vrai plaisir que de vous accueillir toutes et tous ici. J’avais proposé à votre Président de pouvoir organiser ce petit moment ensemble parce que vous êtes co-responsables de l’un des plus gros événements sportifs de Chalon. C’est un des événements qui attire sur la ville de Chalon et de manière régulière le plus de jeunes compétiteurs […] Nous estimons aussi qu’un moment donné si on veut que les bénévoles durent, il faut qu’on leur témoigne notre reconnaissance. Je sais que le club le fait aussi de son côté mais c’est pour cela que j’ai proposé à votre Président de le faire aussi ici parce que le Brailly, c’est une grosse affaire qui dure depuis longtemps et c’est quelque chose qui compte pour le rayonnement sportif de la ville de Chalon […] Ce tournoi est né en 2001, il porte le nom d’un très grand Président du rugby à Chalon qui a dirigé le club chalonnais de 1945 à 1970 […] Le Brailly c’est 10 éditions organisées par le RCC, de 2001 à 2010, c’est 5 éditions organisées par l’ASRCC et maintenant depuis l’année 2015/2016, il est organisé par le RTC. Nous avons fait une petite estimation depuis son origine qui vaut ce qu’elle vaut, et c’est au moins 35 000 jeunes qui ont été accueillis sur Chalon en se basant sur une moyenne de 1500 par an. Le Brailly, c’est une force de frappe extraordinaire qui regroupe en moyenne 30 écoles de rugby, 120 équipes de clubs, des clubs étrangers Suisse, Italie, Belgique… et bien sûr plus d’une centaine de bénévoles mobilisés à chaque fois, donc, c’est bien quelque chose de colossal […] Pour cette année, c’était 1500 jeunes âgés de 5 à 14 ans, 30 écoles de rugby, 5 ligues représentées, 250 hébergements … et une très grande réussite malgré la pluie. Je voudrais donc vous dire merci avec les élus qui m’entourent, vous dire merci au nom de la ville de Chalon/Saône, vous dire merci de continuer à être bénévole. Vous savez, la définition de bénévole en latin, cela signifie ‘Quelqu’un qui veut du bien’. Cela se vérifie chaque jour car un bénévole il n’attend rien, il termine fatigué en fin de tournoi mais il a juste une envie c’est que cela recommence l’année prochaine […] Je sais l’aventure que cela représente et le cœur que vous y mettez, donc du fond du cœur merci ! ».

S’en suivait l’allocution du Président Bernard Lecuelle,

La soirée se terminait par le verre de l’amitié.

J.P.B