Prix des incorruptibles : "Je m’appelle Sudan" élu à la large majorité par les élèves de la classe de CE2 de l’école Berlioz de Châtenoy le Royal.

Les élèves des classes de CE2/CM1 des 3 écoles Berlioz, Cruzille et Rostand de Châtenoy le Royal ont lu 6 livres dans le cadre de leur participation au Prix des incorruptibles, premier prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs.

Les 6 histoires lues à l’école et à la maison : "Tancho" (histoire vraie d’un petit garçon qui veut sauver les grues au Japon ; "Je m’appelle Sudan" (histoire du petit rhinocéros blanc) ; "La Biblio d’Orazio" (bibliothèque ambulante sur trois roues pour aller de village en village) ; "Je parle comme une rivière" (histoire d’un garçon atteint de bégaiement qui se sent isolé) ; "Du Voyage" (un enfant change souvent d’école une histoire sur la différence, l’acceptation de cette différence) ; "le Vieil homme et la Mare".

Ce mardi après-midi, les 24 élèves de la classe d’Edwige Pernot, enseignante en CE2, sont venus à la bibliothèque de Châtenoy le Royal pour accomplir leur devoir de citoyen, voter et élire le livre qu’ils ont préféré parmi les 6 en compétition.

Tout était prêt pour le vote, isoloir, urne et feuille d’émargement. Un vote dans les règles de l’art, en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes, vote placé sous la surveillance d’Aline Serain responsable de la bibliothèque et Laurine.

Monsieur le maire tenait le poste de président de vote, les deux adjointes celui d’assesseur, Laurine était le scrutateur. Election à un seul tour qui a donné comme résultat après dépouillement du vote des enfants de CE2 de Berlioz : Je m’appelle Sudan grand vainqueur par 20 voix sur 23 votants.

Les enseignants ont eux aussi voté mais leurs voix n’ont pas été comptabilisées, seules celles des élèves faisaient foi pour les résultats.

Pour terminer ce temps de présence à la bibliothèque, Aline Serain leur a lu une histoire agrémentée d’animations de Laurine. L’histoire de Rosie Pink

« Devant son impeccable manoir, l’impeccable Horace Pink fait pousser des roses. Toutes parfaitement alignées. Toutes les plus belles qui soient. Du monde entier, on vient les admirer. Pourtant, Rosie, la fille d’Horace, ne comprend pas pourquoi son père arrache avec tant d’obstination les mauvaises herbes. Elle décide de les cultiver, à sa façon… dans sa chambre d’abord, puis dans un recoin du parc. Ce sera son Paradis des mauvaises herbes. Mais un jour, Rosie découvre une rose parmi ses herbes folles… »

Après cet intermède littéraire, les élèves ont repris le chemin de leur classe.

C.Cléaux