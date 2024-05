Les 80 ans de la Libération de Chalon-sur-Saône seront le thème du parterre de fleurs de la Tour du Doyenné

Plus de 20 000 plants de fleurs, vont prendre peu à peu forme pour représenter l'hôtel de ville entouré à sa gauche d'un maquisard et à sa droite d'un soldat. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette année 2024, le massif fleuri de la Tour du Doyenné aura pour thème les 80 ans de la Libération de Chalon-sur-Saône.

Plus de 20 000 plants de fleurs vont prendre peu à peu forme pour représenter l'hôtel de ville entouré à sa gauche d'un maquisard et à sa droite d'un soldat, deux personnages qui symbolisent l'action combinée des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) du capitaine Robert, des chars légers du 5ème Régiment de chars d'Afrique (RCA) conduite par le lieutenant Jean Destremau et de la Division blindée du général Touzet du Vigier qui a eu raison des derniers nids de résistance ennemie, libérant ainsi Chalon-sur-Saône du joug de l'occupant le 5 septembre 1944.

«Ce sujet très local, comme nous avons l'habitude de le faire pour les thématiques du massif, sera réalisé grâce au savoir-faire des agents des Espaces Verts, qui ont commencé le traçage et poursuivront prochainement par la plantation», explique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, entouré de Monique Brédoire, la conseillère déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des Espaces Verts et du développement durable, Bruno Legourd, le 1er adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, Nicolas Lecarrer, en charge des parcs, squares et jardins à la Ville, et Bruno Cottier, le responsable des Espaces Verts de la Ville, pour ne citer qu'eux.

Ce fleurissement mobilise une 40aine d'agents des Espaces Verts, avec 15 jours de retard sur le calendrier habituel, en raison d'une météo capricieuse.

Composé de 6 types de fleurs, 4 à fleur et 2 à feuillage, afin d'obtenir les couleurs désirées, ce massif fleuri sera également serti d'une cocarde de 3,5 mètres confectionnée par les Ateliers municipaux.

Planté chaque année depuis 1960, le massif fleuri de la Tour du Doyenné est un sujet d'attraction à la fois pour les Chalonnais et les touristes, de plus en plus nombreux à découvrir notre ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati