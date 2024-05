Découvrez et pratiquez le tennis santé pour augmenter vos capacités physiques et de bien être

« Les chiffres de la pratique du tennis santé, c’est une diminution du risque de mortalité de 47% (toutes causes confondues), c’est un abaissement du risque de mortalité d’origine cardio-vasculaire de 56% et c’est un allongement de la durée de vie de ses pratiquants jusqu’à 9 à 7 ans. Son programme permet de pratiquer le tennis de manière ludique et d’interagir socialement. Il est dédié aux personnes présentant des signes de vieillissement et/ou atteints de diverses pathologies : artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), cancer (sein, prostate, colon), coronaropathies, diabète de type 2, hypertension artérielle (HTA), stress, anxiété, dépression ou encore surpoids et obésité, Alzheimer, Parkinson… » (Maelle Hibon).

Ces séances de Tennis Santé sont dispensées par des enseignants professionnels de tennis (DE ou DES) qui ont reçu une formation spécifique proposée par leur Ligue respective. Ils s’appuient sur un matériel évolutif qui permet à chaque pratiquant, novice ou non, de réaliser des échanges et de s’amuser. Le terrain, le filet, la raquette ou encore les balles utilisées s’adaptent alors à l’état de santé et aux capacités physiques de chacun.

Aussi jeudi 23 mai de 9h30 à 12h30 au Tennis Club de Chalon se déroulait une première séance d’initiation dirigée par Laure Joineau (référent tennis santé pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté) à une douzaine de participants, pour que ceux-ci puissent ensuite dispenser les cours de tennis santé dans leurs clubs respectifs. Une initiation tennistique mis en place par Maelle Hibon (Conseillère en développement au tennis santé pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté) et proposée dans le but que chaque acteur comprenne l’adaptation pédagogique à mettre en place.

Une animation qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon, de Valérie Roussel, Présidente du Comité Départemental de Tennis, Monsieur Coffinde de l’O.M.S et Marion Goujon, Secrétaire du Tennis Club Chalonnais.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B