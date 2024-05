Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Une Der d'anthologie à la Maison des Sports pour l'ASHBCC (34-25)

Le dernier match de la saison des Bleus et Blancs contre les Alsaciens de Hoenheim, samedi 25 mai 2024, s'est déroulé dans une ambiance de folie. La soirée a été l'occasion de dire au revoir à Audrey Col et Laurent Clotaire qui s'apprêtent à quitter le club. Plus de détails avec Info Chalon.