GOLF : les Montchaninois Bruno Fourneray et Amine Faraj au palmarès de la coupe Côté Optique

Après les deux succès remportés par le Beaunois Gaspard Bidault lors de la coupe Allex puis lors du Trophée des Crémants de Bourgogne, c’est au tour des deux représentants du Château d’Avoise Bruno Fourneray et Amine Faraj de s’être imposés sur le « dix-huit trous » chalonnais à l’occasion de la coupe Côté Optique, disputée en scramble à 2.

Battus d’extrême justesse

Victorieux l’an passé, Silvère et Sasha Platret comptaient bien faire la passe de deux mais, bien qu’ayant réalisé un score de 39, soit 3 en dessous du par, ils ont dû s’incliner d’extrême justesse face au duo montchaninois, crédité du même résultat. Le départage sur le retour étant fatal aux deux Chalonnais, qui ont laissé échapper la gagne pour un birdie. Une autre paire familiale, composée d’Hélène et de Thibault Bouyssou, dixième l’an passé, a pris une belle troisième place avec un score de 37, soit 1 sous le par.

Quatre-vingt joueurs

Organisée en ce dimanche de Pentecôte ensoleillé, la coupe Côté Optique, troisième du nom, a attiré quelque quatre-vingts joueurs, dont certains venus des Golfs voisins (Avoise, La Commanderie, Montceau). De quoi pleinement satisfaire Pauline Clerc, responsable du magasin Côté Optique de Chalon, cheville ouvrière de la compétition et qui n’a pas ménagé son temps et ses efforts tout au long de la journée pour que cette épreuve soit une réussite. 22 équipes en 2022, 30 équipes en 2023, 40 équipes en 2024, la coupe Côté Optique est en train de devenir une des dates importantes du calendrier golfique chalonnais.

La coupe Côté Optique 2024 marquait le 1er tour de la Partenaire’s Cup, à l’issue duquel FKT digit est en tête avec 147 pts devant Espace Aubade 127,5 pts et Alfa Roméo FJA Motors 115,5 pts. La Partenaire’s Cup est un trophée réunissant onze équipes qui défendent les couleurs des principaux sponsors du club. Les joueurs rapportent des points à leur équipe en fonction de leur score en stableford sur chacune des compétitions sponsorisées.

Les résultats

Brut : 1. Bruno Fourneray (Avoise) - Amine Faraj (Avoise) 39, 2. Silvère Platret (Chalon) - Sasha Platret (Chalon) 39, 3. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 37.

Net : 1. Silvère Platret (Chalon) - Sasha Platret (Chalon) 47, 2. Bruno Fourneray (Avoise) - Amine Faraj (Avoise) 44, 3. Côme Longinotto (Chalon) - André Dugenest (Chalon) 44, 4. Daniel Ferrier (Chalon) - Yann Morland (Bourgogne-Franche-Comté) 43, 5. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 43, 6. Michel Pernin (Chalon) - Patrice Renaud (Avoise) 42, 7. Pascal Roze (Chalon) - Bertrand Allegre (Chalon) 40, 8. Faustine Planté (Chalon) - Eric Planté (Chalon) 39, 9. René Beaumont (Chalon) - Florian Achard (Chalon) 39, 10. Théo Joby (Chalon) - John Guigue (Chalon) 39.

Gabriel-Henri THEULOT