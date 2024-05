RENTREE SCOLAIRE 2024 - N'oubliez pas vos inscriptions dans les écoles chalonnaises !

Votre enfant est né en 2021 ou 2022 et rentre à l’école pour la première fois ? Vous emménagez à Chalon cette année ? Votre enfant est déjà scolarisé (maternelle ou élémentaire) mais votre situation administrative change et nécessite une réinscription ou mise à jour (dérogation, séparation des parents, changement de quartier, etc.) ?



Les inscriptions à l’école pour l’année scolaire 2024-2025 s’effectuent jusqu'au 13 septembre. Ces inscriptions se font uniquement sur rendez-vous (45 minutes environ).



Pour prendre un rendez-vous, connectez-vous sur chalon.fr (onglet Démarches en ligne/Prendre un rendez-vous avec la Direction de la Vie Scolaire) ou appelez la Direction de la Vie Scolaire au 03 85 90 51 40.



Un rendez-vous à la Direction de la Vie Scolaire vous sera donné. Il sera nécessaire de vous y présenter avec les documents obligatoires (livret de famille ou extrait d’acte de naissance ; justificatif de domicile ; carnet de santé à jour des vaccins ; certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés ; en cas de séparation, jugement concernant la garde de l’enfant)



Une fois votre enfant inscrit à l’école, vous pourrez réserver les activités et la restauration scolaire pour l’année 2024-2025. Les inscriptions, sur rendez-vous uniquement, débuteront mi-juillet.