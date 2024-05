L'unité locale du Chalonnais de La Croix-Rouge compte sur vous

La Croix-Rouge a soufflé le 25 mai 2024 sa 160ème bougie ! 160 ans d’inspiration, d’engagement et d’actions dont 90 ans de quête ! Un grand merci aux donateurs de ce week-end ! Les bénévoles continuent d'aller vers vous, toute la semaine et jusqu'au 2 juin, devant les magasins, sur les places et dans les rues. Vos dons permettent de financer les actions locales dans le Chalonnais, nous avons besoin de vous !