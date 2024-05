L’équipe de Bourgogne Franche-Comté « ADAPTISAFE », remporte le prix coup de coeur du public de la 9e édition du Challenge Innovatech pour leur projet FLEXISAFE

Elles bougent, l’association parrainée par 6 ministères qui vise à susciter des vocations auprès des jeunes filles dans les métiers des secteurs industriels, technologiques et scientifiques, a organisé le 15 mai dernier la finale nationale de la 9ème édition du Challenge Innovatech.

Cet événement, 100 % féminin, a réuni les finalistes des concours régionaux au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Le premier prix a été attribué à l'équipe de Poitou-Charentes pour leur robot CO’ctopus permettant de modifier le C02 dans l’océan afin de réduire le taux d’acidité et moins perturber la diversité marine.

Le 2ème prix a été remporté par l’équipe de la région Rhône-Alpes pour leur projet Ma Culotte et moi, un dispositif, conçu pour le bien-être et le diagnostic gynécologique,visant à aider les femmes à mieux comprendre leurs corps et à détecter précocement les maladies gynécologiques.

Lauréate de la région Picardie, « Notre Compagnon» remportent le 3ème prix du jury pour leur projet « SECUR’IA », une application basée sur l’IA qui permet de signaler et supprimer les images non désirées en ligne, contribuant ainsi à promouvoir un environnement sûr et inclusif sur internet.

Lors de cette 9ème édition, le public de la finale du Challenge Innovatech a pu également attribuer un prix. Lauréate de la région Bourgogne Franche-Comté, l’équipe « ADAPTISAFE » a remporté le prix coup de cœur du public pour son projet FLEXISAFE visant à favoriser l’inclusion des femmes dans l’industrie à travers des solutions innovantrs.