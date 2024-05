Le 31 mai, c'est la Journée Mondiale sans tabac ... Rdv est donné à Chalon sur Saône

Il y a les cigarettes, les vapotes, les puffs et leurs goûts originaux, leurs packagings séducteurs, et leurs couleurs flashy... Toujours plus d’outils inventés et déployés de la part des industriels du tabac pour séduire les enfants et introduire ces derniers le plus tôt possible dans l’addiction à la nicotine.

Parce que préserver les générations futures devient une priorité le thème de la journée mondiale sans tabac cette année est :

« Protégeons les enfants de l’industrie du tabac ».

Tab’agir, association présente en Bourgogne Franche-Comté et créée en 2003, propose, grâce à son réseau de professionnels formés à la tabacologie, un accès gratuit à l’aide à l’arrêt du tabac pour tous.

Toute l’année, Tab’agir propose un accompagnement pluridisciplinaire :

Des consultations médicales avec des médecins, sages-femmes ou infirmières,

Des consultations en diététique (jusqu'à 4 consultations gratuites),

Des consultations en thérapies comportementales et cognitives réalisées par des psychologues (jusqu'à 4 consultations gratuites). Du coaching téléphonique (03 86 52 33 12)

Consultations entièrement prises en charge financièrement par Tab’agir* + remboursement sécurité sociale. (*financement Agence Régionale de Santé BFC)

Tab’agir, toujours au plus proche des Bourguignons-Francs-Comtois :