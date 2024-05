Qui décrochera les Trophées des services à la personne en Saône et Loire ?

180 personnes étaient inscrites pour la phase première des Trophées. A l'issue des premiers tests, 75 sont entrées dans la dernière ligne droite. Petite-enfance, Maintien à domicile et confort (ménage/repassage) sont au coeur des Trophées qui permettront de remettre au total 7 titres, auxquels viendra s'ajouter un prix coup de coeur. "Une belle manière de valoriser les métiers des services d'aide à la personne trop longtemps décriés" assure Sarah SABIH, directrice d'Orgaly, et cheffe de file de l'évaluation des candidats, saluant au passage "la mobilisation des entreprises et professionnels du secteur, qui se mobilisent pour la pleine réussite de leurs salariés".

Métiers indispensables au maintien à domicile et bien-vivre des personnes les plus isolées, les services à la personne connaissent une véritable mue depuis quelques années, se professionnalisant toujours plus, même si le combat en faveur de la reconnaissance est encore loin d'être gagné auprès notamment du gouvernement. En Saône et Loire, les trophées ont reçu le soutien du Conseil départemental de Saône et Loire, du Grand Chalon et de la ville de Chalon. Réponses ? Le 18 juin au Parc des Expositions.

Laurent Guillaumé