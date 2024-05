UNSS Futsal : Le collège Louis Aragon tombe en quart de finale 

Le Championnat de France Inter Académies de futsal minimes garçons, division Excellence, se déroulait du 21 au 24 mai 2024 à Dijon. Une compétition annoncée par info-chalon.com par son article du 27 mars 2024 dans lequel il était précisé la qualification de l’équipe de Futsal du Collège Louis Aragon à l’issue de son titre de Champion de l’Académie de Dijon, pour la seconde année consécutive..

Une troisième qualification en cinq ans ce qui est très méritoire d’autant qu’il faut noter une progression de ces qualifications lors de la phase finale : 16e place en 2019; 14e place en 2023 et 8e place en 2024.

Après s’être qualifiée pour les quarts de finale en finissant à la première place de la poule D face aux Académies de Nantes, Grenoble, Reims, l’équipe a rencontré ses homologues des collèges de Salies du Salat ( Académie de Toulouse), Saint André ( La Réunion) et Montval sur Loir ( Nantes), une phase finale qui a classé l’équipe du Collège à la très honorable 8e place, derrière Chantilly (Amiens); Périgueux (Bordeaux); Salies de Salat (Toulouse); Colmar ( Strasbourg); Nancy ( Nancy-Metz); Saint André ( La Réunion) et Chatenoy le Royal ( Dijon).

Pour Florence Fautrelle et Franck Courdier inutile de dire toute leur satisfaction pour ce résultat acquis dans le plus grand sérieux que nécessite une telle compétition académique à ce niveau « Ambiance, respect, solidarité et le désir de bien faire résument l’esprit de cette finale inter-académies » tiennent à souligner les deux encadrants.

JC Reynaud