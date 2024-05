AVIS DE DECES - Madame Gisèle BAILLEUX née CANNARD

SAINT-RÉMY



Pascal et Chantal,

Jean-François et Pauline,

Eric et Josiane, Lionel et Sophie,

ses enfants et ses belles-filles ;

ses petits-enfants et

son arrière-petit-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle BAILLEUX

née CANNARD

Nous a quittés à l'aube de ses 82 ans.

La cérémonie civile aura lieu vendredi 31 mai 2024, à 10h30 au cimetière de Chalon-sur-Saône nord.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.