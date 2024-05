Après les bombardements de Rafah, un rassemblement pour la Palestine à Chalon-sur-Saône

Après les bombardements meurtriers à Rafah, un nouveau rassemblement pour la Palestine a eu lieu mardi sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. Plus de détails avec Info Chalon.

L'offensive israélienne dans la Bande de Gaza s'intensifie. «Stop au massacre ! La France doit agir : fin des livraisons d'armes et reconnaissance de l'État de Palestine», répondent les soutiens palestiniens locaux dans leur appel au rassemblement organisé dans l'urgence mardi 28 mai à 18 heures 30 Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, un bombardement dans un camp de déplacés de Rafah tue 45 palestiniens. Des images insoutenables de l'attaque ont circulé sur les réseaux sociaux. Catherine Russel, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré sur X (ex-Twitter) : «les images d'enfants et de familles brûlés émergeant de tentes bombardées à Rafah nous choquent tous».

Cette attaque, ainsi que celles des 27 et 29 mai, viennent alourdir le bilan humain d'un conflit ayant tué, depuis le 7 octobre, plus de 36 000 personnes, dont plus de 12 000 enfants.

Plus de 200 personnes ont participé à ce «rassemblement en urgence» devant les marches de l'hôtel de ville.

Ibtissame Moutawadi Chaplin pour l'AFPS, Ivan Maréchal pour La France Insoumise (LFI) et Morgane Guechi pour Libawat («Lionnes» en arabe), le syndicat des femmes musulmanes de Chalon-sur-Saône, ont pris tour à tour la parole.

Une autre mobilisation organisée par l'AFPS 71 est prévue le samedi 8 juin à 15 heures, Place de Beaune, avec les mêmes mots d'ordre : «Pour Rafah, pour la Palestine, pour l'Humanité».

En outre, l'AFPS 71 vous donne rendez-vous le jeudi 13 juin 2024 à partir de 18 heures à la Salle des Acacias, 6 rue Robert Fèvre, à Lux, pour une soirée de solidarité avec le peuple palestinien et une conférence-débat avec la présence de Sabri Giroud, archéologue et artisan du voyage.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati