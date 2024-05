Le département de Saône et Loire se mobilise entre formation et logement

Même si le sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises sur info-chalon.com, l'art de la pédagogie reste et demeure la répétition. Pour rappel, le dispositif 1 formation#1 logement 1Formation est une plateforme gratuite qui recense (apprenant conventionné, entreprise et logement), classe et répertorie les entreprises accueillantes et les solutions locatives disponibles dans le but de permettre une accessibilité locative sans frais d’agence ni de dépôt de caution ou garantie financière mais une garantie Visale est possible. Les solutions locatives sont proposées par les bailleurs publics et privés.

Ce jeudi, en visite sur l'événement du jour organisé par la CPME au Parc des Expositions de Chalon, André Accary est venu saluer les agents départementaux mobilisés sur le dispositif, et rappeler à Clarisse Maillet, toute la volonté d'accompagnement du département afin de trouver les solutions les plus pragmatiques possibles.

Laurent Guillaumé

