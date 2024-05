Champforgeuil : Une soixantaine de personnes sur le terrain pour la journée citoyenne.

Petits et grands mobilisés pour nettoyer, peindre, entretenir la commune ce samedi 25 mai.

Comme chaque année, les communes de France organisent une journée de grand entretien des espaces verts, rues, parcs, points d’eau, bords de rivières, …

La commune de Champforgeuil a organisé ce samedi 25 mai, journée nationale citoyenne, son nettoyage de printemps.

Environ 60 personnes se sont retrouvées dès le matin dans la cour de la maison de loisirs pour former les équipes qui sont intervenues dans différents quartiers de la commune.

Les chantiers gérés par Victor Figueiredo adjoint en charge de l’environnement regroupaient différentes formes. Dans le parc de la maison de loisirs, une équipe de jardiniers ont effectué l’entretien et le fleurissement des massifs, géraniums et autres plantes vont pouvoir se développer et apporter de la couleur.

A la résidence Balzac, les composteurs ont subi une bonne restauration et un coup de lasure.

Au Champ Liard, ce sont les agrès du parcours de santé qui ont été lasurés pour rester en bon état durant toute l’année.

Une équipe, les rois du pinceau, restaurait les portails métalliques en leur octroyant un bon coup de peinture vert jardin, une autre était au city stade.

Pendant que les Champforgeuillais et les Champforgeuillaises s’activaient à l’extérieur, l’atelier cuisine préparait une bonne tartiflette pour le repas des travailleurs petits et grands.

Une journée citoyenne dans la bonne humeur et la convivialité.

C.Cléaux