Fontaines : Aménagement du jardin de la cure au programme de la journée citoyenne du samedi 25 mai 2024.

7 gros sujets pour mettre encore plus la commune en valeur et maintenir son patrimoine en état.

C’était une fois de plus l’occasion pour les Fontenois de se retrouver pour une belle journée, journée de travail qui se veut avant tout conviviale. Cette journée permet à tous les habitants de s’impliquer dans une citoyenneté active. Par cette journée la mairie et les organisateurs ont voulu favoriser la rencontre, le partage et créer des liens intergénérationnels. Ils étaient environ 130 volontaires sur la journée pour embellir la commune sous la houlette d’Ophélie Gouley responsable commission développement durable et Carine Plumier vice-présidente du CCAS.

En fonction de leurs inscriptions, les bénévoles avaient rendez-vous à 8h30 et/ou 13h30 sur le parking de la salle St-Hilaire.

Le midi, pour ceux qui le souhaitaient, il était possible de pique-niquer ensemble (pique-nique tiré du sac) et le soir, le repas était offert par la municipalité aux 100 participants qui avaient choisi l’option repas.

Comme chaque année, Fontaines prend soin de ses lavoirs par un bon nettoyage qui nécessite parfois l’utilisation d’un appareil à haute pression.

Le curage de ses rivières fait partie des travaux, lentilles et herbes envahissantes sont néfastes à la qualité visuelle des cours d’eau.

Il est souvent indispensable de repeindre ou lasurer les structures en métal ou en bois, plusieurs groupes répartis dans le village ont joué du pinceau et même du rouleau pour rendre un meilleur aspect aux portails, murs, …

Un gros chantier ou plus précisément de grandes discussions sur l’aménagement du jardin de la cure a regroupé une dizaine de personnes. Le but étant de réaliser une proposition d’aménagement du terrain derrière la cure sous forme de maquette en 3D.

Suite à l’enquête réalisée par les représentants de la Mairie sous forme de porte à porte, dans le cadre de l'aménagement du jardin de la cure, à l’étude faite par les élèves du Lycée Agricole de Fontaines, la journée citoyenne a permis aux habitants de se retrouver sur le terrain pour un débat et des propositions afin de rendre ce jardin à la population et en faire un espace de vie convivial, de repos et de tranquillité. Diverses solutions d’aménagement avec un même objectif maintenir le plus possible l’existant, arbres fruitiers, calvaire, zone pierrée…

D’autres ateliers comme celui de la préparation du repas du soir ou encore le nettoyage de la nature, l’entretien de la colline et chemins ont bien occupé les équipes de volontaires.

Nelly Meunier-Chanut, maire de Fontaines a fait le tour des différents chantiers avec le président du Grand Chalon Sébastien Martin lors de son passage à Fontaines ce samedi 25 mai.

Une journée verte encore bien réussie à Fontaines, de quoi satisfaire les organisateurs.

