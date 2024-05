"Prenez-vous aux Jeux" , l’événement de clôture de Terre de Jeux 2024

A quelques jours des Jeux de Paris 2024, vendredi 14 et samedi 15 juin 2024, le Grand Chalon clôture ces rendez-vous labellisés « Terre de jeux » avec l’événement « Prenez-vous aux Jeux ».

Fin 2019, le Grand Chalon et la ville de Chalon ont été labellisés « Terre de jeux ».

Leur engagement : mettre en place des actions nouvelles en lien avec les Jeux de Paris 2024 afin de promouvoir et développer la pratique sportive pour tous les publics sur leur territoire.

Entre juin 2023 et juin 2024, plus d’une dizaine de rendez-vous sportifs et festifs ont été organisés dans les différents bassins de vie du Grand Chalon.

A quelques jours des Jeux de Paris 2024, vendredi 14 et samedi 15 juin 2024, le Grand Chalon clôture ces rendez-vous labellisés « Terre de jeux » avec l’événement « Prenez-vous aux Jeux ».

Cet événement est organisé avec le concours de la Ville de Chalon-sur-Saône et de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse et à l’Engagement aux Sports de Bourgogne Franche Comté dans le cadre de l’animation territoriale des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Prenez-vous aux Jeux : l’événement de clôture XXL, ludique, sportif et convivial

Installé autour et dans le Parc des Expositions, le Boulodrôme et le Gymnase du Colisée à Chalon- sur-Saône, cet événement XXL « Prenez-vous aux Jeux » propose 50 mini-challenges sportifs autour des anneaux olympiques avec des sports digitaux interactifs, des sports d’acrobatie type parcours ninja, des sports traditionnels d’opposition, du parasport, et de nombreux défis en tout genre.

A noter parmi les animations : un parcours Ninja Warrior imaginé par Thomas Ballet, vainqueur de l’émission de TF1 !

Objectif : créer une expérience mémorable pour le grand public et comprendre les futurs exploits qui se joueront sous nos yeux aux Jeux Olympique Paris 2024.

Un programme sur 2 jours pour tout public

- Vendredi 14 juin 2024 de 9h à 16h30 : les écoles au rendez-vous

500 élèves de CM1-CM2 des écoles de Chalon et du Grand Chalon viendront tester les 50 épreuves sportives !

- Vendredi 14 juin 2024 de 18h30 à 23h : un challenge entre collègues et amis.

Les clubs et associations sportives, entreprises, établissements d’enseignement supérieur, étudiants, agents des services des collectivités (Grand Chalon, Communes, Ville de Chalon-sur-Saône et CCAS) sont invités à s’affronter par équipes de 6 personnes sur 15 épreuves de « Prenez-vous aux Jeux ».

Le but de ce challenge : remporter le maximum de médailles d’or, d’argent et de bronze pour accéder à la grande finale et au parcours Ninja Warrior qui consacrera le vainqueur.

La participation est totalement gratuite et les équipes sont invitées à venir déguisées !

NOUVEAUTE : Il reste encore des places pour ce challenge ! Le grand public est donc invité à participer.

Inscription gratuite obligatoire avant le 3 juin 2024 : www.legrandchalon.fr/evenements/prenez-vous-au-jeux/

- Samedi 15 juin 2024 de 11h à 18h : ouvert à tous – gratuit – sans inscription