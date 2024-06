"Check Up gratuit", plus de 150 personnes inscrites ce jeudi 30 mai au multidépistage organisé par le Grand Chalon à l’espace Saint Hilaire de Fontaines.

Le Grand Chalon par son service Santé et Handicap a décidé de créer une journée de « multi-dépistages » afin de proposer aux habitants un « check up » complet, rapide et gratuit pour les + de 40 ans.

Le Grand Chalon est très engagé dans la lutte contre les cancers via les mois de sensibilisation, cancer du sein, colorectal…. Il propose aussi des actions de sensibilisation au diabète, aux maladies rénales, cardiaques, des journées de dépistages spécifiques à la santé des femmes etc…

Pour aller plus loin dans sa démarche, le Grand Chalon via son service santé et handicap, a décidé d’organiser des journée dites "Check Up gratuit" en direction des plus de 40 ans, femmes et hommes, afin de leur offrir en un seul parcours un multidépistage par des professionnels de santé, médecins, dermatologues, sage-femmes, infirmiers…

Les personnes inscrites devaient obligatoirement faire tout le parcours des différents dépistages, bien entendu dédiés hommes ou femmes.

Deux communes de la périphérie urbaine : Fontaines et Saint Marcel ont été retenues pour ce Check Up. La première journée Check Up s'est déroulée à Fontaines.

Organisé et installé par l’équipe Santé et Handicap du Grand Chalon, environ 12 personnes, sous la houlette d’Annie Lombard, Vice-Présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, Marie-Christine Agacinski directrice santé publique, Thomas Perrot responsable service santé et handicap, Mélina Kay infirmière conseil en santé, des box ont été mis à disposition des professionnels de santé. Mme Carine Plumier, adjointe à la mairie de Fontaines et responsable du CCAS était présente à la salle Saint Hilaire.

Ces box ont été construits par les salariés du chantier d’insertion de la Régie de Quartier Ouest chalonnais. Bien étudiés, ils sont transportables et faciles à monter. Ils pourront être réutilisés de nombreuses fois.

On pouvait aussi noter la présence des personnels de la CPAM pour aider les personnes dans leurs démarches, mettre à jour leur carte vitale...

150 personnes sur cette journée "Check Up" santé organisée à la salle Saint Hilaire de Fontaines pour les plus de 40 ans qui souhaitaient faire un bilan sur les risques de certaines maladies et en faire le dépistage le plus précoce possible.

L’intérêt de cette démarche était de proposer un panel de dépistage, concentrés dans un même lieu.

Les dépistages au programme : Cancers féminins / colorectal / de la peau / pulmonaire ; Maladies cardio-vasculaires ; Apnée du sommeil ; Diabète ; Maladies rénales ; Difficultés psycho-cognitives liées au vieillissement ; Information sur la santé sexuelle ; Dépistage sur demande…

Des stands étaient aussi à la disposition de patients afin de trouver des réponses à divers questionnements et des informations. Stands des sponsors de cette action comme France ADOT, CeGIDD71, France Rein Bourgogne, Maison Sport santé, le stand du Grand Chalon sur la nutrition tenu par Sigolène Murat diététitienne…

Comme tout engagement, pour une collectivité, cela a un coût. Dans le cadre de son engagement le coût de ces opérations de Check up est entièrement supporté par le Grand Chalon.

Il faut le dire : certains patients ont trouvé une écoute et surtout la possibilité de faire un bilan de santé, eux qui n’ont pas forcément de médecin traitant…

Cette action a pu avoir lieu grâce à l’investissement d’une poignée de médecins retraités qui se sont portés volontaires et sont plus disponibles.

Vous pourrez retrouver Check Up gratuit à Saint Marcel mardi 04 juin de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 à la salle Alfred Jarreau. (Allée Thirode)

Attention : seulement sur inscription au 03 85 46 14 57.

C.Cléaux