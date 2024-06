Football (R1) : Le Football Club Montceau Bourgogne promu en N3 à l'issue de la saison

La R1, la première division du football régional, a rendu son verdict ce dimanche au Stade Léo Lagrange. Le Football Club Montceau Bourgogne (FCMB) l'emporte grâce à un doublé de Ba et un but de Obarogie sur le Football Club Chalon (3-1). Une victoire décisive qui permet aux Montcelliens de terminer premier de la poule A et de pouvoir jouer en N3. Retour en images avec Info Chalon.