Malgré une météo capricieuse, succès du 29e Marché de la Création pour le Lions Club Chalon Saôcouna

Dimanche 2 juin, toute la journée, de 6 heures pour la mise en place à 19 heures, l’Association « Lions Club Chalon Saôcouna», présidée par Alain Regnier, assisté des membres du bureau et des adhérentes, avait organisé en bord de Saône sur tout le long du quai Gambetta et du quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, le 29e Marché de la Création.

Entre deux averses, de nombreux chalonnais et grands chalonnais ont participé à cet événement ; une opération qui avait pour but de récolter des fonds au profit d’actions de solidarité.

Une nouvelle fois, les 63 exposants sont venus de Chalon, du Grand Chalon mais aussi des départements voisins (Côte d’Or, Jura, Rhône…) ont proposé leurs créations basées autour : du bois, des textiles, des bijoux, de la maroquinerie, du papier, de la gravure sur verre, des livres, des chapeaux, de la céramique, du verre, de la peinture… participant à la réussite de cette belle manifestation.

Etaient présents : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Elena Nicolas, chargée de communication de l’Association Chalon Saocouna, de nombreux bénévoles de l’association du Lions…

Extraits du discours prononcé par Alain Regnier : « Merci à toutes et à tous de votre présence. Nous avons à nos côtés deux maires, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Florence Plissonnier, Maire de Saint Rémy et de nombreux élus que je remercie de leur présence. Nous avons la chance malgré ce temps qui n’était pas prévu bien sûr, d’avoir 65 exposants, ce qui veut dire que l’on en a plus que l’année dernière. Tout à l’heure nous avions aussi à nos côtés l’association des chiens guides d’aveugle Valentin Hauy. J’espère qu’il y aura suffisamment de monde aujourd’hui sur le marché pour acheter les produits de nos exposants qui ont fait l’effort de venir à ce marché de la création. Je vous remercie ! ».

Quant à Gilles Platret, il rappelait que le marché de la création à tout a fait sa place dans le paysage culturel et artisanal de Chalon ; qu’il restait en soutien de Saôcouna et des Lion’s pour les accompagner dans les animations qu’ils mettaient en place, partageant tout à fait la philosophie des clubs services et qu’à ce titre là, ils étaient un complément indispensable aux actions sociales qu’on peut mettre en place à l’échelle d’une collectivité comme les nôtres, qu’il y a des actions importantes à mener et des projecteurs à donner sur la nécessité d’accompagner ceux qui ont des difficultés ou ceux qui souffrent comme c’est souvent le cas et malgré tout cela, c’est le rayon de soleil que vous nous assurez. « On vous accompagne encore une fois pour que vous soyez là l’année prochaine pour la 30ème édition et cela sera un bel anniversaire. Merci à tous ! ».

Clin d’œil à l’association Valentin Hauy qui a fait un passage de solidarité aux Lion’s.

