La Marche des Fiertés vous donne rendez-vous le 15 juin à Chalon

RDV le 15 juin à 14h30 devant la piscine de Chalon-sur-Saône pour le départ de la Pride !

Les Pride sont des espaces combatifs et festifs à l’image de l’histoire des communautés LGBTQIA+, et leur multiplication hors des grandes villes est essentielle pour : faire nombre, se rencontrer, être visibles, se réapproprier l’espace public, et porter haut et fort nos revendications.

A partir de 16h30, rejoignez nous au village associatif à La Méandre.

A 20h30 : LaPéniche organise des concerts. Plus d'infos ici