Journées Européennes de l’Archéologie à Bibracte Samedi 15 et dimanche 16 juin

L’entrée du musée, les visites et les conférences seront gratuites samedi 15 et dimanche 16 juin, de 10h à 18h. Rendez-vous à l’accueil du musée pour toutes les visites.

Les Journées Européennes de l’Archéologie, organisées par le ministère de la Culture et coordonnées par l’Inrap, ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers et à ses lieux.



Cette année, elles prendront à Bibracte une physionomie particulière puisqu’elles seront l’occasion de célébrer les 40 ans de la reprise des fouilles.

Durant ces deux journées, les bibractiens seront sur le pont pour vous offrir une rétrospective et retracer le cheminement scientifique de 1984 à aujourd’hui. Au programme, retour sur les fouilles, sur la naissance et le développement du programme de conservation mais aussi sur la révolution des méthodes de documentation utilisées sur le terrain.



Programme du samedi 15 juin



10h/18h Visite libre du musée de Bibracte.

Visite libre de l’expo photos « 40 ans d’archéologie à Bibracte », au musée et sur le site.

11h Visite guidée du musée.



14h Visite guidée inédite du site archéologique sur le thème de la gestion de l’eau sur l’oppidum de Bibracte.

Si l’eau est une ressource essentielle pour le développement d’une ville, sa bonne gestion est elle aussi nécessaire pour la vie quotidienne, l’essor économique et la sécurité sanitaire. Cette visite mettra l’accent sur les différents types d’aménagements de l’oppidum et les techniques de fouilles associées. Cette thématique est proposée en

résonnance avec le projet Coudrier, qui s’intéresse à la ressource en eau sur le Grand Site de France de Bibracte-Morvan des Sommets.

14h30 Visite guidée du site archéologique.

Programme du dimanche 16 juin

10h/18h Visite libre du musée de Bibracte.

Visite libre de l’expo photos « 40 ans d’archéologie à Bibracte », au musée et sur le site.



11h Visite guidée du musée.



14h30 Visite guidée du site archéologique.

À partir de 14 h : Conférences en lien avec 40 ans d’archéologie à Bibracte

14h 40 ans de fouilles à Bibracte

Par Andrea Fochesato, responsable du programme de recherche archéologique sur le mont Beuvray.

Depuis 1984, des centaines d’archéologues et d’étudiants convergent de toute l’Europe vers Bibracte, pour contribuer au programme de recherche archéologique consacré à l’oppidum éduen. Chaque chantier livre son lot d’informations, structures, objets qui permettent de restituer la vie quotidienne des habitants, leur façon de construire, de produire et de consommer. Durant 40 ans, plusieurs quartiers de la ville ont été sondés, ce qui permet de restituer une image d’ensemble très complète de cette capitale gauloise du Ier siècle avant notre ère.

15h30 Pause-café

15h45 40 ans d’étude et de gestion des mobiliers archéologiques de Bibracte

Par Laïla Ayache, conservatrice du Patrimoine, conservatrice du musée de Bibracte.

Découvrir, prélever, nettoyer, identifier, étudier, analyser, trier, sélectionner, conserver, restaurer, exposer…

Le parcours des objets archéologiques depuis le sol du mont Beuvray jusqu’aux réserves du centre de recherche et aux vitrines du musée est fait de multiples étapes, qui parfois doivent se répéter et qui font intervenir différents métiers pour faire parler les vestiges mobiliers. Un aperçu des coulisses de la recherche archéologique à Bibracte, côté objets.

16h45 40 ans d’évolution des outils et méthodes d’acquisition des relevés archéologiques

Par Arnaud Meunier, archéologue-géomaticien à Bibracte.

Afin de conserver une trace des vestiges découverts et enlevés progressivement pour accéder aux niveaux plus profonds, il est essentiel de les documenter au fur et à mesure de leur mise au jour. Tout au long de la fouille, une documentation minutieuse est donc établie, incluant des relevés, utilisant une variété d'outils techniques et de méthodes qui ont évolué avec le temps (topographie, dessins, lasergrammétrie, photogrammétrie, etc.). Retour sur 40 ans d’évolution de ces outils et méthodes d’enregistrement des données archéologiques à Bibracte.