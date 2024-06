Rassurez-vous les travaux Place de l'hôtel de ville terminent sous peu !

Des travaux de nettoyage de remise en état du balcon de l'Hôtel de Ville, de réfection d'éclairage de mise en valeur et de reprise sur les façades donnant sur la place et Rue du Port Villiers sont en cours. Les drapeaux et leur mat ont été déposés pour une remise en état et en peinture. Les interventions sont prévues sur 2 semaines au niveau du balcon et une semaine sur la façade côté rue du Port Villiers, avec des travaux débutés le 27 mai. On devrait voir la fin tout prochainement... allez zénitude !