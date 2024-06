Élections européennes 2024 : Une campagne bien remplie pour les Insoumis de Saône-et-Loire

Entrée de plain-pied dans la campagne et à quelques jours du scrutin, La France Insoumise a passé la seconde. À Chalon-sur-Saône, les militants ont tracté aux abords des marchés et fait du porte-à-porte pour faire entendre la voix de leur tête de liste, Manon Aubry. Plus de détails avec Info Chalon.

À quatre jours des élections européennes, le 9 juin, les militants intensifient leur campagne. C'est le cas des Insoumis de Saône-et-Loire, mobilisés ce jeudi 6 juin dans le cadre de leurs caravane populaire départementale qui fera étape à Mâcon. «On fait étape chaque soir dans des villes du département pour rencontrer les habitants en porte-à-porte. Plusieurs milliers de portes ont ainsi été toquées avec de fructueuses rencontres et un très bon accueil.Tout se joue dans les derniers jours», assure Sylvie Hérody, militante LFI de la première heure. Une réponse aux sondages, qui donnent Manon Aubry, la tête de liste, à la quatrième place.

«Les Insoumis sont confiants et n'excluent pas une bonne surprise le soir du 9 juin», poursuit-elle, «cependant, rien n'est joué».

À Chalon-sur-Saône, où La France Insoumise était arrivée en 2ème position, récoltant 25,26% des voix au premier tour de l'élection présidentielle en 2022, les militants ne ménagent pas leurs efforts.

Lancée le 28 mai à Chalon-sur-Saône, dans le quartier des Prés Saint-Jean, la caravane populaire a sillonné le département en 11 étapes. Elle se terminera demain soir à Mâcon.

Comment attirer les jeunes électeurs dans les bureaux de vote le 9 juin ?

«Il faut convaincre les jeunes de l'importance du scrutin du 9 juin pour leur vie quotidienne. La France Insoumise propose par exemple, une allocation d'autonomie de 1158 euros par mois pour les 18-25 ans, afin de permettre à ces jeunes de faire leur étude ou leur apprentissage sans avoir besoin de travailler ou des petits boulots mal payés. Nous avons eu un très bon accueil, en particulier dans les quartiers populaires car c'est dans ces quartiers que les gens ont le plus de difficultés à vivre en raison de la politique ultra-libérale menée par Macron», ajoute Sylvie.

Même son de cloche pour Ivan Maréchal, une des têtes de proue du parti à Chalon-sur-Saône. «L'accueil de notre caravane dans les différents quartiers du département a été positif. L'objectif pour nous, à travers ces nombreux échanges, est de transformer la résignation en espoir. En ce sens, le programme de l'Union Populaire, portée par Manon Aubry, est le seul programme de rupture. Notre liste est la seule à faire de vraies propositions sur le pouvoir d'achat (sortie du marché européen d'électricité, hausse du SMIC, blocage des prix etc) et pour la défense des services publics (école, santé, énergie)», explique ce dernier, «Face à l'extrême-droite et les idéologies réactionnaires qui progressent en Europe, la liste des Insoumis se battra pour étendre les droits et les libertés, en particulier les droits des femmes (accès gratuit à la contraception et à l'IVG), lutter contre l'homophobie et le racisme, notamment l'antisémitisme et l'islamophobie».

(Avec l'aimable contribution d'Ivan Maréchal)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati