Alexandre Vidal arrive avec Attila sur le Chalonnais pour vos toitures professionnelles

Avec 130 agences sur le territoire, Attila s'installe à Chalon sur Saône. Leader national du toit au service des professionnels, Attila va proposer ses services via la présence d'Alexandre Vidal sur la Saône et Loire.

Le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et l’entretien de tous les types de toits débarque sur la Saône et Loire et plus spécifiquement sur la région Chalonnaise. Aux commandes de l'agence locale, vous retrouvez Alexandre Vidal, ancien miltiaire et responsable de formation, c'est une nouvelle vie professionnelle qui s'ouvre à ce jeune retraité de la gendarmerie nationale du haut de ses 39 ans. Très rigoureux dans son approche, son professionnalisme a séduit le réseau Attila pour le développement Saône et Loirien.

"Concevoir le toit comme son capital santé", c'est la ligne maitresse du réseau Attila qui s'adresse exclusivement aux professionnels.

"Comme tout patrimoine immobilier, votre Capital-toit se préserve, s’entretient, se pérennise. Il peut aussi se valoriser, quand vous décidez de transformer votre toiture pour l’embellir ou en faire un nouvel espace de vie ou d’activité. Négliger son Capital-toit, c’est risquer une dégradation de votre bâtiment et de tout ce qui lui est lié (vie intérieure, activité, attractivité…). C’est aussi risquer des pertes économiques et une dévalorisation du patrimoine. Mais bonne nouvelle : il est tout à fait possible d’éviter ces dépréciations de vos actifs. Car avec ATTILA, votre Capital-toit est enfin défendu !" précise le spécialiste de la toiture.

"On s'adresse à tous les types de toiture, rien ne nous résiste" sourit Alexandre Vidal. Une démarche qui va au-delà e la simple toiture puisqu'il s'agit de prendre en considération les zingueries, l'étanchéité ou le bardage.

Alexandre Vidal propose les services d'audit et d'expertise d'Attila sur tout le Grand Chalon, les secteurs de Tournus-Sennecey le Grand, Montceau-les-Mines, Le Creusot et jusqu'à Louhans. A noter que l'entreprise recrute également un chargé d'affaire et un couvreur-zingueur.

Agence ATTILA CHALON-SUR-SAONE

Zone Artisanale de la Goutte

71240 Sennecey-le-Grand

Du lundi au vendredi :

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

07 68 66 90 03

[email protected]