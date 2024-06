Élections européennes 2024 : Le Parti des Travailleurs «pour le pain, la paix, la liberté»

Trois jours avant le scrutin du 9 juin, coup de projecteur sur la liste intitulée «Pour le pain, la paix, la liberté» conduite par Camille Adoue du Parti des Travailleurs, âgée de 23 ans, rédactrice à la Ville de Paris et plus jeune tête de liste des élections européennes. À noter que 23 membres de la liste ont moins de 30 ans. Plus de détails avec Info Chalon.

Une liste «avant tout pour la paix, car si Macron déchaîne la guerre, le pain et la liberté seront remis en cause comme aujourd'hui en Russie et en Ukraine, comme cela a été le cas dans toutes les guerres.

Désormais, les gouvernements des états impérialistes mettent en place l'économie de guerre et sa propagande : ils veulent entraîner l'humanité vers une guerre généralisée, voire une 3ème guerre mondiale. La guerre, ce sont des profits assurés pour les multinationales de l'armement, de la reconstruction et de bien d'autres... Profits payés par les contribuables et par les réductions massives des budgets des services publics».

Pour la liste «Pour le pain, la paix, la liberté» conduite par Camille Adoue, 24 ans, rédactrice à la Ville de Paris et militante politique au sein du Parti des Travailleurs (PT), les faits sont là : l'Union Européenne (UE) vient de voter en mars 50 milliards d'euros de plus pour armer Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine.

«Alors qu'en France le budget des hôpitaux, de l'école et des services publics sont totalement asphyxiés», (et viennent encore d'être ponctionnés de 10 milliards supplémentaires), le budget de l'armée, quant à lui, est en augmentation de 40% pendant les six prochaines années, soit 413 milliards. «C'est aussi la mise en place du Service National Universel pour embrigader et militariser la jeunesse».

À son dernier congrès daté du 9 décembre 2023 à Montreuil, le Parti des Travailleurs comptait 2870 membres, dont 27 dans le Chalonnais. Ce congrès était aussi l'occasion de changer le nom de ce parti fondé en 2015 par Daniel Gluckstein d'une scission avec le Parti ouvrier indépendant (POI). De Parti ouvrier indépendant démocratique (POID), il est devenu Parti des Travailleurs (PT). Un changement de nom voté à la quasi unanimité (96,8%).

Dans le Chalonnais, la liste est représentée par Patrick Lartaut, 58 ans, mécanicien intérimaire à Chalon-sur-Saône «avec des racines morvandelles». Ex-militant au PCF où il figuraut sur la liste Chalon 2014, ce dernier a été trois candidats aux cantonnales à Verdun-sur-le-Doubs, Chalon-sur-Saône et Autun et le candidat du POID aux élections législatives pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, aux côtés de Jean-Claude Villette, membre du bureau du comité départemental du PT.

«Je me considère toujours comme communiste», précise le candidat qui se définit comme «profondément pacifiste, anti-capitaliste, humaniste dans le vrai sens du terme, vraiment laïc et pour le socialisme».

«C'est-à-dire la socialisation des moyens de productions», explique Wladek Krzywonos, le secrétaire départemental et conseiller municipal d'opposition à Lux, «nombreux sont les membres du parti qui se revendiquent du marxisme».

«L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes», ajoute à son tour Jacky Desmurger, un autre militant PT.

Trois éléments du programme sont à retenir :

- Augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux.

- Cesser la vente d'armes aux pays étrangers. Le PT s'oppose notamment aux «413 milliards d’euros dans la loi de programmation militaire» et proposent de les réquisitionner pour «les écoles, les hôpitaux, les salaires et des mesures nécessaires à une véritable défense de l'environnement».

-Convoquer «une assemblée constituante souveraine» pour «établir une authentique démocratie, dans le pays et en Europe».

Retrouvez la profession de foi de la liste «Pour le pain, la paix, la liberté» ici.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati