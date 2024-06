Découvrez les résultats définitifs des élections européennes 2024 à Chalon-sur-Saône

Les Chalonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche 9 juin pour désigner les prochains eurodéputés français qui siègeront pendant cinq ans au Parlement européen. Quelles listes ont recueilli le plus de suffrages aux élections européennes dans notre ville ?

Voici les résultats complets des élections européennes 2024 pour Chalon-sur-Saône :

◼︎ Jordan BARDELLA (Liste du Rassemblement National)

28,36% (3 543 voix)

◼︎ Raphaël GLUCKSMANN (Liste Parti socialiste Place publique)

15,39% (1 923 voix)

◼︎ Valérie HAYER (Liste de la majorité présidentielle)

14,57% (1 821 voix)

◼︎ Manon AUBRY (Liste de La France insoumise)

11,09% (1 386 voix)

◼︎ François-Xavier BELLAMY (Liste des Républicains)

8,68% (1 084 voix)

◼︎ Marion MARÉCHAL (Liste Reconquête!)

5,27% (658 voix)

◼︎ Marie TOUSSAINT (Liste Les Ecologistes)

4,68% (585 voix)

◼︎ Léon DEFFONTAINES (Liste du Parti communiste Français)

2,57% (321 voix)

◼︎ Hélène THOUY (Liste du Parti animaliste)

2,15% (269 voix)

◼︎ Jean LASSALLE (Liste Alliance rurale)

1,32% (165 voix)

◼︎ Jean-Marc GOVERNATORI (Liste Écologie au centre)

1,14% (143 voix)

◼︎ François ASSELINEAU (Liste Union populaire républicaine)

0,85% (106 voix)

◼︎ Florian PHILIPPOT (Liste Les Patriotes)

0,81% (101 voix)

◼︎ Yann WEHRLING (Liste Écologie Positive)

0,51% (64 voix)

◼︎ Nathalie ARTHAUD (Liste Lutte Ouvrière)

0,50% (62 voix)

◼︎ ZORN Caroline (Liste du Parti Pirate)

0,48% (60 voix)

◼︎ Marine CHOLLEY (Liste Équinoxe)

0,34% (43 voix)

◼︎ Guillaume LACROIX (Liste du Parti radical de gauche)

0,30% (38 voix)

◼︎ Nagib AZERGUI (Liste «Free Palestine», lancée par l'Union des démocrates musulmans de France)

0,29% (36 voix)

◼︎ Selma LABIB (Liste du Nouveau parti anticapitaliste-Révolutionnaires)

0,24% (30 voix)

◼︎ Camille ADOUE (Liste du Parti des Travailleurs)

0,10% (13 voix)

◼︎ Georges RENARD-KUZMANOVIC (Liste «Nous le peuple»)

0,09% (11 voix)

◼︎ Lorys ELMAYAN (Liste de La Ruche citoyenne)

0,07% (9 voix)

◼︎ Charles HOAREAU (Liste de l'Association nationale des Communistes)

0,06% (7 voix)

◼︎ Laure PATAS D'ILLIERS (Liste Europe Démocratie Espéranto)

0,05% (6 voix)

◼︎ Audric ALEXANDRE (Liste du Parti des citoyens européens)

0,03% (4 voix)

◼︎ Francis LALANNE (Liste France libre)

0,02% (2 voix)

◼︎ Jean-Marc FORTANÉ (Liste «Pour une autre Europe»)

0,01% (1 voix)

◼︎ Pierre LARROUTUROU (Liste «Changer l'Europe»)

0,01% (1 voix)

◼︎ Pierre-Marie BONNEAU (Liste «Forteresse Europe»)

0,01% (1 voix)

◼︎ Gaël COSTE-MEUNIER (Liste « Défendre les enfants»)

0,01% (1 voix)

◼︎ Hamada TRAORÉ (Liste «Démocratie représentative»)

0,01% (1 voix)

◼︎ Léopold-Édouard DEHER-LESAINT (Liste «Pour une humanité souveraine»)

0,00% (0 voix)

◼︎ Philippe PONGE (Liste «Pour une autre Europe»)

0,00% (0 voix)

◼︎ Olivier TERRIEN (Liste du Parti révolutionnaire Communistes)

0,00% (0 voix)

◼︎ Michel SIMONIN (Liste «Paix et décroissance»)

0,00% (0 voix)

◼︎ Édouard HUSSON (Liste «Non! Prenons-nous en main»)

0,00% (0 voix)

◼︎ Patrice GRUDER (Liste «Liberté démocratique française»)

0,00% (0 voix)

Pour rappel, en 2019, c'était la liste de la majorité, emmenée par Nathalie Loiseau, qui était arrivée en tête à Chalon-sur-Saône, avec 22,61% des voix. Suivie par la liste de Jordan Bardella (Rassemblement national), 20,31%. En troisième place, on retrouvait l'écologiste Yannick Jadot, qui avait recueilli 13,20% des suffrages. Au pied du podium, François-Xavier Bellamy (Union de la Droite et du Centre) avec 12,68%, Raphaël Glucksmann (Envie d'Europe écologique et sociale) 7,07% et Manon Aubry (La France insoumise) avec 5,59% des suffrages exprimés.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati