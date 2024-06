L'association Mono Life Cycle d'Aluze a défié le Grand Colombier

"Nous sommes arrivés vendredi soir au camping de culoz, départ 6h samedi pour un retour 13h30 plutard avec 128km et 4700m de dénivelé dans les pattes.

Pour le ventoux en 2023 les jeunes avaient fait environ 45km chacun en relais à 3 tous les 5km, cette fois nous avons fait entre 65 et 75 km chacun en relais à 2, mais des relais plus longs presque à chaque fois des montées ou descentes complètes. J'étais avec Mehdi, il montait je descendais. Max et Driss étaient ensemble, ils ont alterné montée complète et demi descente.

Nous étions équipés différemment pour monter et pour descendre. Les montées ont été faites en 27,5 pouces avec manivelles de 145 ou en 29 avec manivelles de 150. Grâce à ce développement les jeunes ont réussi à monter sans marcher. Pour les descentes, les jeunes étaient en 29 manivelles 110 et moi 29 manivelles 130.

Nous avons commencé par la plus belle montée par Culoz avec ses virages et la vue à couper le souffle, puis par Artemare et ses 2 murs impitoyables, ensuite la plus courte et la plus facile par Lochieu et nous avons fini par Anglefort l'interminable !

Le fait d’avoir 4 monos nous a permis de faire la dernière tous les 4, c’était sympa. Nous avions papy Domino à l’intendance, ce qui permet de se nourrir et de boire facilement, sans oublier de se changer en fonction de la météo et de changer de mono presque à sa guise en fonction du dénivelé. Nous roulions juste avec une petite gourde sur nous, ca limite vraiment le poids superflus, quand on connait le pourcentage difficile des pentes chaque kg de moins fait du bien. Le départ dès 6h du matin nous a permis de monter la voiture en haut avant la fermeture de la route à 7h. Je souhaitais éviter au maximum un éventuel retour de nuit.

Encore une superbe expérience qui demande un sacré effort pour monter (j’ai déjà fait les 4 faces en vélo il y a 4 ans mais en mono dans les pentes raides j ai tout donné pour aider Mehdi sur des portions de 2km maxi !), et une concentration continue pour les descentes. Le fait de rouler toujours à 2 pas très loin c’est très motivant et comme le relayeur nous attend impossible de baisser les bras.

3 autres monocyclistes se sont lancés dans ce défi, ils étaient en individuel. Un seul a terminé vers 22h en marchant dans les parties difficiles, les 2 autres ont fait 3 montées.

Pour mes jeunes j’envisagerai bien un défi solo pour 2025 pas très loin de chez nous

https://ctformidable.fr/index.php/challenges/

challenge des sixphonnés du Mont Brouilly, 6 côtés pour 98km et 2100 de dénivelé" a confié Michaël Lardy au titre de l'association Mono Life Cycle d'Aluze.