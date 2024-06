AVIS DE DECES - Madame Madeleine CHAPUIS née MATHEY

TOURNUS - CHALON-SUR-SAÔNE - CHATENOY-LE-ROYAL - LA TESTE-DE-BUCH



Marie-Claire,

sa fille ;

Christine, Claude et Yolande,

ses petits-enfants ;

Amélie, Adeline, Antoine, Baptiste, Etienne,

ses arrière-petits-enfants et leurs conjoints ;

Siloé, Augustin, Mathieu, Adèle, Martin,

ses arrière-arrière-petits-enfants,

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine CHAPUIS

née MATHEY

survenu à l' âge de 106 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 14 juin 2024 à 10 heures, en l'Abbaye

Saint-Philibert de Tournus.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.