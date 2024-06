LES REPUBLICAINS - Eric Ciotti exclu du parti... dénonce "l'illégalité" de la démarche

Plus rien ne vas au sein du parti Les Républicains qui s'enfonce dans les abîmes après la décision unilatérale d'Eric Ciotti de se rapprocher du Rassemblement National. Ce mercredi, il a été exclu du parti. Une direction intérimaire va être mise en place, pilotée par François-Xavier Bellamy et Annie Genevard.

De l'autre côté, dans un communiqué signé "Les Républicains", Eric Ciotti dénonce la manoeuvre et son caractère illégale. Dans un communiqué que nous publions dans son intégralité, "Les Républicains condamnent les décisions illégales de la réunion convoquée ce jour La réunion convoquée ce mercredi 12 juin 2024 a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts. Elle ne respecte ni les dispositions de l'article 23 alinéa 3 des statuts ni celles de l'article 23 de notre règlement intérieur. Cette réunion n'a donc aucune valeur juridique car personne ne dispose du pouvoir de convoquer le Bureau Politique sans intervention du Président du Mouvement. Aucune des décisions prises par cette réunion n'emporte de conséquence légale. La Commission Nationale d'Investiture prétendument convoquée à 17h00 n'a notamment aucune existence juridique et légale.

Nous portons la voix du peuple de droite, trop longtemps ignorée et confisquée."





Parallèlement, Eric Ciotti affirme avoir réuni 10.000 signatures en ligne dans le cadre de sa pétition « pour le rassemblement de la droite face aux dangers de l'extrême gauche aux législatives »