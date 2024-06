LEGISLATIVES - Le Rassemblement National se positionne sur les circonscriptions 1,2 et 3.. les 4 et 5 pourraient être réservées à un candidat LR ou apparenté

C'est un petit coup de tonnerre politique que le RN est en train de mener en Saône et Loire.

Les choses avancent vite et pourraient même prendre une autre tournure dans les heures qui viennent. Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale ce dimanche soir par le Président de la République, le Rassemblement National a été très sollicité par les candidats éventuel apparentés à la droite.

Du coup, c'est un petit jeu de chaises musicales là aussi qui est en train de s'opérer. Dans le collimateur du RN, les député Rebeyrotte et Margueritte sont particulièrement ciblés. Ainsi sur la première circonscription de Saône et Loire, c'est l'ancienne suppléante d'Aurélien Dutremble qui monte au créneau. Rachel Drevet portera le combat contre l'actuel député Benjamin Dirx, soutenu par le maire de Mâcon. Sur la seconde circonscription, face à Josiane Corneloup, on retrouver Damien olivier, actuel conseiller régional. Un combat qui se veut comme un bis-repetita de 2022.

Sur la 3e, face à Rémy Rebeyrotte, alors que l'élection de 2022, s'était jouée à un fil, c'est Aurélien Dutremble, qui portera le flambeau. Une volonté du Rassemblement National de donner plus de coffre face à l'actuel député LREM. AUrélien Dutremple disposera à ses côtés de Sandrine Baroin, ancienne candidate sur la 3e.

Sur la 4e, "les dicussions sont en cours pour apporter notre soutien dans le cadre d'accords avec LR" assure Aurélien Dutremble. Un accord de poids, compte tenu des résultats enregistrés par le RN sur la Bresse, qu'on peut considérer comme l'un des points forts du Rassemblement National. L'accord portera éventuellement sur le soutien indirect au candidat investi par LR. Le dernier en date en 2022, était Eric Michoux, arrivé 4e derrière Elisabeth Roblot en 2022.

Enfin sur la 5e.... lire l'article précédent d'info-chalon.com

Laurent Guillaumé