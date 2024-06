LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Eric Michoux annonce être le candidat des droites réunies...

"Une investiture validée par Eric Ciotti, Président de la Commission Nationale des Investitures", insiste Eric Michoux, dans le cadre des accords avec le Rassemblement National. Si Eric Michoux prend bien la mesure de l'ambiance générale au parti, il considère "que Eric Ciotti est Président du parti malgré ce qu'il se passe. Le reste se réglera au tribunal et ça se passera sans nous". "En ce qui me concerne, c'est que pour la première fois, la droite a la possibilité de réaliser l'union sur cette circonscription". Une investiture LR-RN pour Eric Michoux dans le cadre des accords menés par Eric Ciotti et le Rassemblement National. Valérie Deloge, candidate en 2022, et élue entre temps députée européenne laissera donc la place à Eric Michoux dans le cadre de ces accords.

Parallèlement à l'investiture d'Eric Michoux, c'est le maire de Branges, Anthony Vadot, qui devrait recueillir l'investiture de la version LR anti-Ciotti, en attendant l'appellation officielle. Une décision toujours en attente mais qui devrait être rendue officielle dans les heures à venir.

C'est dire que l'espoir d'Eric Michoux de partir avec les droites réunies pourrait durer qu'un court instant.

Laurent Guillaumé