Concours « Je filme le métier qui me plaît » - Le palmarès régional dévoilé

Océane Godard, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation, a présidé la cérémonie de remise des prix régionaux du concours « Je filme le métier qui me plaît »...

... ce jeudi 13 juin au cinéma Olympia à Dijon (21), aux côtés de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué à l’orientation, et en présence d’Anne Fournier, présidente d’Euro-France et cofondatrice du concours national. Le jury, composé de dix membres, jeunes et experts du monde de l’éducation, de la jeunesse, de l’emploi, de l’insertion, de l’entreprise, des médias et de la communication, était présidé par Quentin Lazzarotto, réalisateur et vulgarisateur scientifique originaire de Saint-Claude (39).

À travers la déclinaison régionale de ce concours de productions vidéo, la Région souhaite aider les jeunes et les moins jeunes à mieux connaître leur environnement économique, les secteurs d’activité, les métiers et les savoir-faire des entreprises, tout en permettant aux entrepreneurs de trouver les compétences dont ils auront besoin demain.

Au niveau régional, 58 films étaient en compétition. Ils étaient présentés par des jeunes issus d’établissements d’enseignement (collèges, lycées, CFA, MFR, écoles du supérieur) et de structures associatives ou d’accompagnement (missions locales) de Bourgogne-Franche-Comté. Six lauréats régionaux ont été récompensés.

Cet événement s’inscrit dans une belle dynamique puisque, dans le cadre du concours national, neuf productions vidéo de Bourgogne-Franche-Comté ont été primées au Grand Rex, le 29 mai dernier à Paris.

Retrouvez ci-dessous la liste des lauréats des deux concours.



Les lauréats des prix régionaux

(récompensés au cinéma Olympia à Dijon)

Clap de diamant :

Film « Point de vue », du lycée Raoul Follereau à Belfort (90) – métier : chaudronnier

Derrière chaque métier, il y a des hommes et des femmes capables de faire une différence significative dans le monde, à travers leur travail quotidien mais aussi dans les moments où chacun a le plus besoin de soutien et de résilience.

Clap de platine :

Film « Jojo et les p’tites bêtes », du collège Olympe de Gouges de Pont-de-Roide (25) – métier : vétérinaire (insectarium/vivarium)

C'est l'histoire de Jojo, passionné d'insectes. À la maison, en classe et dans les prés, il observe et cherche toujours la p'tite bête ! Jusqu'au jour où sa prof lui annonce qu'il va visiter l'insectarium de Besançon...

Clap d’or :

Film « Détour vers la terre », du lycée de l’horticulture et du paysage Les Perrières à Tournus (71) – métier : potier

Dorian, lycéen en horticulture, part à la rencontre d’un jeune potier céramiste qui vient de s’installer et débute sa carrière. Dorian l’interroge sur son parcours et découvre comment une rencontre a changé la vie du jeune artisan.

Clap d’argent :

Film « Les SEGPA et la Chercheuse », du collège Louis Pasteur à Saint-Rémy (71) – métier : chercheuse en mécanique

Des élèves de 5e SEGPA rencontrent une jeune chercheuse et l’interrrogent pour combattre les préjugés.

Clap de bronze :

Film « Du bois, des mains et un soupçon de passion ! », de la Mission locale rurale du Tonnerrois et de l’Avallonnais à Avallon (89) – métier : designer ébéniste

Une découverte du métier de désigner ébéniste à travers le regard de deux morceaux de bois.

Coups de cœur ex aequo :

Film « Je suis formatrice sur le DAQ2.0 », de l’IRFA Bourgogne-Franche-Comté, centre de formation à Chenôve (21) – métier : formatrice

Sonia, nouvellement titulaire du Titre Professionnel de formatrice pour adultes, se présente à l'IRFA. Quelles seront ses missions ?

Film « Contrechamp », du collège Lucien Chaussin à Dornes (58) – métier : directeur de cinéma indépendant

Court documentaire sur le métier de directeur de cinéma indépendant en zone rurale. William Robin, directeur de l'association Sceni Qua Non, qui exploite 5 cinémas dans la Nièvre, témoigne de son rôle dans l'accessibilité aux salles, les enjeux et les difficultés liés à l'économie de ses établissements, la concurrence des plateformes et des multiplexes à l'ère post-Covid, mais avant tout de la richesse d'un métier soucieux de proposer à son public une programmation de qualité.



Neuf films régionaux primés à Paris au Grand Rex, le 29 mai 2024

Clap d'argent :

« Les temps changent, changeons les mentalités », du collège Victor Hugo à Lugny (71)

« La Ciberseguridad », du collège Saint-Sacrement à Autun (71)

Clap de bronze :

« Je suis formatrice sur le DAQ2.0 », de l’IRFA Bourgogne-Franche-Comté à Chenôve (21)

« Du bois, des mains et un soupçon de passion ! », de la Mission locale rurale du Tonnerrois et de l’Avallonnais à Avallon (89)

Mentions spéciales :

« Le BTS Banque, c'est pour moi », par le lycée professionnel Tristan Bernard de Besançon (25)

« Retour vers la ciselure », par le lycée professionnel Ferdinand Fillod de Saint-Amour (39)

« Contrechamp », par le collège Lucien Chaussin de Dornes (58)

« Programmeur, le sort de l'humanité est entre vos mains », par le lycée Raoul Follereau de Belfort (90)

« Il est l'Or », par Léo Lagrange Centre Est (Secteur Jeunes) de Salins-les-Bains (39)

Pour en savoir plus sur le concours « Je filme le métier qui me plaît » :

https://jefilmelemetierquimeplait.tv/region-bourgogne-franche-comte/