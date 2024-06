LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Gilles Platret réaffirme ses engagements

Communiqué de campagne de Gilles PLATRET

Jeudi 13 juin 2024



"Dans leur volonté d'ouverture aux autres formations et profils politiques, j'ai été contacté ces jours derniers par les instances du Rassemblement national pour savoir si j'accepterais de rentrer dans une logique d'accord avec le RN afin de bénéficier de son soutien.

La démarche dont j'ai fait l'objet résultait du fait que les combats que je mène depuis plusieurs années en matière de rétablissement de la sécurité, de lutte contre l'islamisme, de défense de la laïcité et de protection du pouvoir d'achat, combat sur lesquels je n'ai jamais transigé, pouvaient se trouver en écho avec certains des thèmes que le RN a inscrits dans ses préoccupations premières.

En réponse, j'ai rappelé que, lorsque dimanche soir, dès la dissolution connue, j'ai annoncé ma candidature pour devenir le prochain député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, j'ai clairement dit que je le faisais en toute indépendance, en candidat totalement libre.

Entrer dans une logique d'accord, cela aurait été renoncer à cette indépendance et je ne l'ai pas souhaité.

Chacun me connaît, tous les électeurs peuvent se faire un avis précis sur l'action que je mènerai demain à l'Assemblée nationale si je suis élu. Je ne renie rien de mes combats, je pense bien au contraire qu'ils correspondent plus que jamais aux besoins de la France d'aujourd'hui.

Avec le soutien des électeurs, je suis donc déterminé à mener ces combats sur le plan national car seul un changement de la loi pourra nous donner les moyens nécessaires pour éviter le délitement de la société auquel nous assistons hélas désormais de façon accélérée.

J'appelle donc tous les électeurs qui se reconnaissent dans la défense des principes qui sont les miens, qui aiment leur pays et ne se résoudront jamais à voir la France plonger dans la ruine, à me faire confiance et à m'apporter leur vote le dimanche 30 juin."