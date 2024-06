LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'investiture de l'insoumise de Montceau Fatima Kouriche pour le Nouveau Front Populaire pourrait faciliter la candidature de Gilles Platret

Les investitures du Nouveau Front Populaire en Saône et Loire sont en passe d'être officialisées. Et sur la 5e circonscription, c'est l'ancienne binôme d'Eric Riboulet, candidat en 2022, qui devrait être officialisée.

Une investiture qui pourrait bien faciliter la candidature à Gilles Platret au regard du choix d'une candidate issue de Montceau les Mines. 3e homme du scrutin de 2022, avec 8516 voix enregistrées en sa faveur, l'Insoumis Eric Riboulet en tandem avec Fatima Kouriche avaient collectés un peu d'un millier de voix de plus que le maire de Chalon, à l'époque soutenu par le parti Les Républicains. Deux ans plus tard, c'est un nouveau jeu qui s'ouvre avec des conditions analogues sur un bloc commun à gauche mais avec une candidate qui va devoir compenser son déficit de notoriété face au 3e homme du scrutin de 2022.

Pour rappel en 2022, le premier tour s'était joué dans un mouchoir de poche entre les trois premiers du scrutin. Avec une campagne et même une non-campagne, le bénéfice pourrait aller à celui ou celle qui bénéficie du plus de notoriété, et pour le coup, Gilles Platret qui affiche une neutralité dans le paysage politique du moment, pourrait tirer la couverture à lui.

Un scrutin qui dépendra de la mobilisation et du taux de participation, qui généralement se situe à 47 % sur cette circonscription de Saône et Loire. En 2017, le bloc de gauche avait capitalisé (LFI, PS, EELV et PCF) 18061 voix au 1er tour contre 8131 voix pour Gilles Platret, et le candidat de la macronie Raphaël Gauvain s'était lui placé loin devant avec plus de 30 % des suffrages exprimés soit 12443 voix dès le 1er tour. La grande interrogation sera donc bien la capacité donnée à la Gauche à se réunir derrière la candidate Fatima Kouriche... une condition dont le candidat Platret pourrait bien profiter pour décrocher une qualification au soir du 27 juin, et surtout de voir comment l'électorat macroniste qui s'était érodé de 3000 voix entre 2017 et 2022 se comportera. Quoiqu'il en soit, la 5e circonscription se jouera dans un mouchoir de poche !

Laurent Guillaumé