Courir à Chatenoy : les organisateurs ont remercié leurs partenaires et bénévoles ce jeudi

Ce jeudi 13 juin, les membres organisateurs du Courir à Chatenoy avaient lancé les invitations pour le pot des bénévoles et des sponsors.

C’est donc sous la halle chatenoyenne que le rendez-vous était donné.



Une nouveauté pour cette 32ème édition qui a pour habitude d’organiser les remerciements plus tard dans l’année aux alentours de la rentrée.

Au vu du monde présent ce jeudi au sein du parc du château, on peut dire que ce changement n’a pas perturbé !

Arnaud Pagand, président du club, a remercié son équipe, qui depuis deux années maintenant a repris le flambeau de l’association historique chatenoyenne.

Celui-ci a rappelé l’excellente fréquentation de la course 2024 avec pas moins de 830 coureurs, un des chiffres les plus hauts de ces dernières années.

Le président a remercié Isabelle et Didier pour l’animation, l’ensemble des sponsors pour leur soutien, la Municipalité pour son aide précieuse et bien sûr l’ensemble des bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Cette belle journée a permis de participer à de beaux projets pour l’école de la commune et une petite partie de bénéfices a été donnée à l’association « Pour le bonheur de Clara ».

Cette soirée de remerciements s’est poursuivie dans une ambiance conviviale et festive autour du verre de l’amitié.

Et pour la 33ème édition, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre jeudi 29 mai 2025 !

Et pour la 33ème édition, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre jeudi 29 mai 2025 !



