JAZZ A COUCHES – JEUDI 4 JUILLET : Une soirée blues rock endiablée avec Johnny Gallagher

Guitariste, bluesman et irlandais (Bundoran dans le comté de Donegal : le long du Wild Atlantic Way). Avec sa gueule de druide celtique, son son rock et saturé, Johnny Gallagher entrelace compositions originales et versions revisitées, de façon très personnelle, de grands classiques signés Eric Clapton, Pink Floyd, Lynyrd Skynyrd, Jimmy Hendrix... Il y glisse un peu de Country music, folk mâtiné d’une influence qui remonte à la traversée lointaine vers le Nouveau Monde de gréements ayant à bord des Irlandais et des Écossais.

Le trio dijonnais Lo Bianco assurera la première partie



À la lumière des musiques afro-américaines, ce trio dijonnais propose « une relecture des standards du genre de façon tout à fait incisive et personnelle, subtile mélange de Rock et de Soul-Funk, avec pour dénominateur commun le feu sacré du Blues ! » Ainsi se décrivent les musiciens et chanteurs de ce trio. Son répertoire emprunte à quelques grands noms, essentiellement du blues : Willie Dixon, Skip James, Chester Burnett, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, T. Bone Walker ; à qui s’ajoute Roger Nelson, dit Prince.



Réservation des places sur https://www.jazzacouches.fr/billetterie-en-ligne/