Les peluches du réconfort : sur les petites routes de Seine-et-Marne et de l’Yonne

Vendredi, l'étape du jour entre Fontainebleau et Joigny faisait un peu plus de 100 km, une bonne nouvelle pour les jambes et le moral de Charly Durand et d’Aurore Borel. Les routes aussi tranchaient par rapport à la journée précédente ; de petites routes de campagne et des chemins au lieu des périphériques et des grands boulevards. Beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable, aux dires des deux cyclistes ! A 40 kilomètres de l'arrivée c'était la pause déjeuner dans un bar-restaurant. Rien de tel pour recharger les accus. Cependant rien n'est jamais facile et deux difficultés ont ponctué cette étape. Tout d'abord le vent qui a parfois ralenti les deux sportifs saône-et-loiriens et qui les a obligés à appuyer plus fort sur les pédales et, à 3 kilomètres de Joigny, un pont en chantier qui barrait leur route, les obligeant à faire un détour par des chemins de terre. Finalement, ils sont arrivés à 16 heures chez Sylvie, leur hôte du rotary-club de Joigny. Samedi, l'aventure continuait avec au programme 114 km pour rejoindre Montbard.

Gabriel-Henri THEULOT