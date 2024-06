Charly et Aurore à l’origine du projet ‘Les Peluche du Réconfort’ étaient de passage à l’aérodrome de Champforgeuil

« Grâce à vous, je pourrai donner des peluches aux enfants malades qui sont stressés à l’idée de monter dans un hélicoptère ! », a déclaré Bill, le pilote d’Helismur 71 !

Charly, jeune rotarien chalonnais, accompagné de son épouse Aurore, se sont lancés le défi de faire 1270 kilomètres en vélo (soit 11 étapes) pour accomplir une action de solidarité hors du commun nommée 'Les Peluches du Réconfort' en direction des enfants malades qui doivent être héliportés.

Ce couple, parent de deux enfants, ont en effet décidé de relier Lille et Marseille en vélo et faire escale dans les différents clubs du Rotary afin de se faire héberger pour une nuit, de promouvoir leur action et de récolter des dons dans le but d’acheter des peluches pour lutter contre le stress des enfants transportés en hélicoptère.

Partis de Lille le 10 juin pour faire 45 kilomètres dans la journée en direction de Douai, ils ont continué leur périple à bicyclette pour s’arrêter dans les Rotary de Saint Quentin, Chantilly, Fontainebleau, Joigny, Montbard et enfin l’aérodrome de Champforgeuil (plus précisément dans le hangar Hélicoptère) où les attendaient les membres du Rotary Chalon Bourgogne Niépce. Aussi, ce dimanche 16 juin à 18 heures 30, Patrice Di Ilio, Président du Rotary Chalon Bourgogne Niépce assisté de Xavier Belissent (responsable des actions du Rotary) ainsi que de nombreux adhérents du club avait organisé une réception pour mettre à l’honneur ces deux cyclistes au grand cœur.

Info-chalon vous fait revivre l’événement :

18 h 20 L’assemblée en attente devient de plus en plus nombreuse,

18 h 25 Les membres dirigeants du Rotary et leur famille attendent eux aussi l’arrivée des deux cyclistes,

18 h 30 l’arrivée de Charly et Aurore,

18 h 35 Accueil par les membres dirigeants du Rotary, de leurs deux enfants et de leur famille,

18 h 40 L’hélicoptère Hélismur 71 se pose sur son emplacement,

18 h 45 Les peluches seront remises aux pilotes de l’hélicoptère,

18 h 50 L’hélicoptère est accessible et visible par le public,

18 h 55 Tout le monde est invité aux discours protocolaires,

Extrait du discours d’Aurore : « Merci d’être venus nous accueillir, Marseille Paris en vélo c’est l’enfer mais on se ressaisit et on se dit qu’on est là pour les enfants héliportés et que pour eux c’est beaucoup plus dur encore et eux, ils n’ont pas choisi alors que nous, on a choisi de faire ce défi là. On ira jusqu’au bout et en plus, il faut savoir que l’on est très bien accueillis dans les différents clubs du Rotary et de vous voir tous ici, cela nous donne encore plus de force pour les prochains jours ! ».

Extrait du discours de Patrice Di Ilio : « Je me fais le porte parole de ce que tout le monde a en tête, c’est un grand bravo pour cette action de solidarité. Vous pouvez être fiers de vous et de ce que vous faites. Nous, on est très fiers de vous et de ce que vous faites, bien sûr on est fiers en tant que rotariens parce que votre action entre dans nos valeurs. Vous êtes derrière les axes du Rotary qui sont l’enfance, la santé, la lutte contre la maladie, l’accompagnement des enfants et des mères et on est en plein dedans par votre projet. Alors ce projet il a vu le jour en trois dates: 2022 où l’idée a germé dans les têtes de Charly et Aurore qui avait un projet de traverser la France en vélo afin de montrer ce qu’on est capable de faire pour une bonne cause à travers les différents Rotary de France mais la cause n’était alors encore pas déterminée. Et puis le 20 octobre 2023, nous avons eu la chance d’être invité ici par la société Mont Blanc pour présenter tout un mode de fonctionnement que l’on ne connaissait pas [...] En effet, on ne savait pas tout ce qui se passait au niveau de l’héliportage, nous avons appris plein de choses et on nous a présenté ce beau projet qui était en train de germer, de peluches pour les enfants héliportés et là nous avons décidé de faire matcher une de nos actions rotariennes avec cette cause qui est complètement dans les axes de notre club rotarien. Nous avons eu la chance aussi d’avoir la visite de l’équipe Mont Blanc lors d’une de nos soirées pour présenter à l’ensemble des rotariens l’ensemble des fonctionnements, bilans et actions réelles sur le terrain et à partir de là, nous avons pu relier nos deux projets qui est de traverser la France pour la cause ‘Des Peluche du Réconfort’. Ensuite Aurore et Charly ont mis en œuvre ce projet avec une super équipe et l’aide de partenaires et sponsors. Donc un grand merci à toutes et à tous qui y ont participé parce que c’est franchement dans nos valeurs et on peut être fiers et vous pouvez être fiers de vous. Bien sûr, je vous donne à tous rendez-vous le dernier mardi de septembre ou on aura le bilan de l’action qui je pense sera encore plus positif à la Cave de Buxy et on vous espère aussi nombreux. Je vous remercie! ».

Extrait du discours de Bill (Pilote d’hélicoptère) : « Merci Charly et Aurore de nous faire participer à votre projet et on a une grande admiration pour vous. Concernant l’héliportage des enfants à Chalon-sur-Saône cela représente environ 40 enfants malades héliportés sur d’autres centres et grâce à vous Charly et Aurore, j’aurai la possibilité à chaque transport d’enfant de leur remettre une peluche afin de diminuer leur stress à l’idée de monter dans un hélicoptère. Donc un grand bravo à vous deux ! ».

Remise de chèque par Thierry Thevenet, Président et Jean Luc Durand Vice-président de l’O.M.S, partenaires et sponsors de cette opération tout comme le Rotary Chalonnais.

S’en suivait un pot de l’amitié!

Clin d’œil aux pilotes d’hélicoptère.

