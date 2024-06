Départ à la retraite de la directrice de l'école maternelle des Aubépins

Vendredi 14 juin, l'heure était à la fête pour le départ à la retraite de l'emblématique directrice de l'école maternelle des Aubépins qui a été honorée et remerciée avec des adieux émouvants et la remise de nombreux cadeaux souvenirs, des parents d'élèves et de l'équipe éducative. Plus de détails avec Info Chalon.