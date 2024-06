Dès ce soir le choeur Opus 71  propose 3 concerts à la découverte d'oeuvres chorales de Félix Mendelssohn

Félix Mendelssohn est né le 3 février 1809 à Hambourg et est mort le 4 novembre 1847 à Leipzig. Contemporain de Chopin, Liszt, Wagner et Berlioz, il laisse une œuvre très féconde pour sa courte vie de 38 ans (symphonies, concertos, oratorios, musique de chambre, musique de scène, œuvres pour piano).

Sa musique chorale et vocale est également très riche (psaumes, cantates, oratorios, lieds) et fortement influencée par la musique du XVIIIe siècle. En 1829, il sera l’un des premiers compositeurs à redécouvrir la musique baroque et Jean-Sébastien Bach, et dirigera à Berlin la passion selon Saint Mathieu, totalement oubliée depuis 1750.

Après une longue période de dénigrement relatif dû à l’évolution des goûts musicaux et à l’antisémitisme du XIXe et du XXe siècle, il est redécouvert dans la deuxième moitié du XXe siècle et reconnu comme un compositeur majeur de l’ère romantique.

Différents choeurs et trois concerts

Le programme d’Opus 71, dirigé par Christian Garneret, permettra de découvrir la musique chorale sacrée de Mendelssohn. Différentes formations chorales seront présentées : chœurs d’hommes a cappella, chœurs de femmes, double chœur femmes/hommes, chœurs mixtes avec soliste.

Beati mortui et Peri Autem (hommes)

Laudate Dominum et Beati Omnes (femmes) Denn er hat (double chœur hommes/femmes)

Hörr mein bitten (chœur/soliste)

Cantate « wer nur » ( chœur/soliste)

Psaume 42 (chœur/soliste)

Tarifs et réservations

Adulte : 15 euros

Étudiants, moins de 18 ans et carte USMC : 10 euros

Réservations sur BilletWeb.fr :

Concert de Chalon, église St Cosme (28/06) - https://www.billetweb.fr/mendelssohn-musique-sacree-sacree-musique

Concert de Beaune, collégiale Notre Dame (29/06) - https://www.billetweb.fr/mendelssohn-musique-sacree-sacree-musique1

Concert de Cluny, église Notre Dame (30/06) - https://www.billetweb.fr/mendelssohn-musique-sacree-sacree-musique2

JC Reynaud