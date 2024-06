La Marche des fiertés de Chalon-sur-Saône engagée contre la montée du RN

Rejointe par de nombreux syndicalistes et sympathisants politiques de gauche, la Marche des fiertés de Chalon-sur-Saône a compté dans ses rangs plus de 800 personnes samedi 15 juin. Une manifestation festive pour défendre les droits LGBTQIA+ et, dans un contexte politique tendu, dénoncer la montée du RN qui n'est pas de «bon augure» pour la communauté. Retour en images avec Info Chalon.